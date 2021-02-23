По состоянию на утро вторника, 23 февраля, в Украине обнаружили 1 311 844 случая коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 4 182 человек, из которых госпитализированы — 1236.
За минувшие сутки выздоровели более 4,3 тыс. пациентов, летальных случаев — 153.
За вчера более 49,6 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 151 777;
- летальных случаев — 25 309.
Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243), Львовской (197) и Киевской (196) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 454 случая;
- Винницкая область — 243 случая;
- Волынская область — 128 случаев;
- Днепропетровская область — 126 случаев;
- Донецкая область — 58 случаев;
- Житомирская область — 67 случаев;
- Закарпатская область — 224 случая;
- Запорожская область — 159 случаев;
- Ивано-Франковская область — 716 случаев;
- Киевская область — 196 случаев;
- Кировоградская область — 19 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 197 случаев;
- Николаевская область — 92 случая;
- Одесская область — 159 случаев;
- Полтавская область — 113 случаев;
- Ровенская область — 107 случаев;
- Сумская область — 42 случая;
- Тернопольская область — 107 случаев;
- Харьковская область — 188 случаев;
- Херсонская область — 8 случаев;
- Хмельницкая область — 118 случаев;
- Черкасская область — 140 случаев;
- Черновицкая область — 468 случаев;
- Черниговская область — 6 случаев.
По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев. 53 человека умерли, а 1 353 украинцам удалось преодолеть коронавирусную инфекцию.
Вакцинация в Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в своем Facebook, что Черниговская область одной из первых в Украине получит вакцину от коронавируса.
Врач лично оценил готовность области к началу вакцинации и заверил, что со временем все желающие смогут получить вакцину бесплатно.