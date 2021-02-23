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Марія Степанюк |

Втрое больше смертей: в Украине обнаружили за сутки 4 182 новых случая Covid-19

По состоянию на утро вторника, 23 февраля, в Украине обнаружили 1 311 844 случая коронавируса.

карантин

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 4 182 человек, из которых госпитализированы — 1236.

За минувшие сутки выздоровели более 4,3 тыс. пациентов, летальных случаев — 153.

За вчера более 49,6 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 151 777;
  • летальных случаев — 25 309.

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243), Львовской (197) и Киевской (196) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 454 случая;
  • Винницкая область — 243 случая;
  • Волынская область — 128 случаев;
  • Днепропетровская область — 126 случаев;
  • Донецкая область — 58 случаев;
  • Житомирская область — 67 случаев;
  • Закарпатская область — 224 случая;
  • Запорожская область — 159 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 716 случаев;
  • Киевская область — 196 случаев;
  • Кировоградская область — 19 случаев;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Львовская область — 197 случаев;
  • Николаевская область — 92 случая;
  • Одесская область — 159 случаев;
  • Полтавская область — 113 случаев;
  • Ровенская область — 107 случаев;
  • Сумская область — 42 случая;
  • Тернопольская область — 107 случаев;
  • Харьковская область — 188 случаев;
  • Херсонская область — 8 случаев;
  • Хмельницкая область — 118 случаев;
  • Черкасская область — 140 случаев;
  • Черновицкая область — 468 случаев;
  • Черниговская область — 6 случаев.

статистика коронавірус 23 лютого 2021

По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев. 53 человека умерли, а 1 353 украинцам удалось преодолеть коронавирусную инфекцию.

Вакцинация в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в своем Facebook, что Черниговская область одной из первых в Украине получит вакцину от коронавируса.

Врач лично оценил готовность области к началу вакцинации и заверил, что со временем все желающие смогут получить вакцину бесплатно.

Фото: Depositphotos

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