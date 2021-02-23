По состоянию на утро вторника, 23 февраля, в Украине обнаружили 1 311 844 случая коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 4 182 человек, из которых госпитализированы — 1236.

За минувшие сутки выздоровели более 4,3 тыс. пациентов, летальных случаев — 153.

За вчера более 49,6 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 151 777;

летальных случаев — 25 309.

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243), Львовской (197) и Киевской (196) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 454 случая;

Винницкая область — 243 случая;

Волынская область — 128 случаев;

Днепропетровская область — 126 случаев;

Донецкая область — 58 случаев;

Житомирская область — 67 случаев;

Закарпатская область — 224 случая;

Запорожская область — 159 случаев;

Ивано-Франковская область — 716 случаев;

Киевская область — 196 случаев;

Кировоградская область — 19 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Львовская область — 197 случаев;

Николаевская область — 92 случая;

Одесская область — 159 случаев;

Полтавская область — 113 случаев;

Ровенская область — 107 случаев;

Сумская область — 42 случая;

Тернопольская область — 107 случаев;

Харьковская область — 188 случаев;

Херсонская область — 8 случаев;

Хмельницкая область — 118 случаев;

Черкасская область — 140 случаев;

Черновицкая область — 468 случаев;

Черниговская область — 6 случаев.

По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев. 53 человека умерли, а 1 353 украинцам удалось преодолеть коронавирусную инфекцию.

Вакцинация в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в своем Facebook, что Черниговская область одной из первых в Украине получит вакцину от коронавируса.

Врач лично оценил готовность области к началу вакцинации и заверил, что со временем все желающие смогут получить вакцину бесплатно.