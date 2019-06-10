Во Львове во время празднования свадьбы отравились 18 человек.
Во Львове в ресторане Червона Рута отравились 18 гостей на свадьбе.
Свадьба состоялась 8 июня, а по состоянию на утро 10 июня 20 человек, которые посетили мероприятие, обратились за медицинской помощью.
Врачи приняли решение о госпитализации 18 человек, среди которых и ребенок 2009 года рождения.
Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
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Пациентам предоставляют комплекс лечебно-диагностических мероприятий, который соответствует клиническим протоколам Минздрава.
К слову, в Черновицкой области 30 детей с симптомами отравления попали в больницу.
Источник: Львовский городской совет
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