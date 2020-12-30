Перенос турниров, крах Ломаченко и смерть Марадоны: итоги 2020 в спорте

2020 год стал одним из худших для мирового спорта, ведь подобного не было даже во время мировых войн. Весной 2020 года спорт оказался беспомощным, как и весь мир, перед вирусом SARS-CoV-2 и почти исчез с земного шара. Спортсмены тренировались в домашних условиях, а любители спорта смотрели свои любимые матчи, поединки и игры в записи.

Компания Two Circles подсчитала, что мировая спортивная отрасль в глобальных масштабах не досчиталась более $60 млрд из-за локдаунов и карантинных ограничений.

Несомненно, что 2020 год в спорте запомнится отмененными турнирами и потерями спортивных легенд, но на фоне неожиданных испытаний для человечества в спорте было место ярким событиям. Факты ICTV подводят итоги уходящего года для украинского и мирового спорта.

Перенос Евро-2020 и Олимпиады

Главными событиями года должны были стать чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио, но пандемия внесла свои коррективы. Сначала в УЕФА приняли решение перенести Евро-2020, которое должно было состояться в 12 странах Европы с 12 июня по 12 июля, на следующий год. А потом Международный олимпийский комитет, который до последнего оттягивал очевидное, тоже объявил об отсрочке Олимпиады до 2021 года.

До сих пор неизвестны окончательные форматы обоих соревнований. УЕФА в марте должен определиться, состоится ли Евро со зрителями. К счастью, в мире стартовала вакцинация от Covid-19, но открытым остается вопрос: вакцинируется ли большинство любителей спорта, которые планируют посетить соревнования.

Но не Евро и Олимпиадой едиными. В Европе не смогли доиграть футбольные чемпионаты в Бельгии, Франции и Нидерландах. Турниры под эгидой УЕФА, такие как Лига чемпионов и Лига Европы, доиграли в упрощенном формате финалов четырех и восьми в августе.

Из топ-5 европейских чемпионатов в мае-июне возобновились четыре — в Германии, Англии, Италии и Испании. Также успешно доиграли чемпионат Украины по футболу. Все матчи сезона-2019/20 прошли при пустых трибунах.

По упрощенной формуле определили участников плей-офф в НБА и их позиции, а раунд плей-офф удалось провести полноценный. А вот розыгрыш баскетбольной Евролиги завершили досрочно.

Также отменили проведение ряда чемпионатов мира по хоккею в разных дивизионах и впервые с 1945 года отменили теннисный турнир серии Grand Slam Уимблдон. А Roland Garros перенесли с конца весны на начало осени.

В Формуле-1 перенесли старт сезона-2020 с марта на июль, но при этом пришлось отменить или перенести ряд этапов. В итоге, за менее чем полгода команды откатали 17 Гран-при.

Победа Украины над Испанией и приход Луческу в Динамо

2020 год подопечные Андрея Шевченко должны были начать товарищескими матчами против Франции и Польши в марте, в рамках подготовки к Евро-2020. Но из-за коронавируса сине-желтые впервые собрались в сентябре для участия в матчах элитного дивизиона Лиги наций, где встречались с Германией, Испанией и Швейцарией.

Историческая победа над Испанией

Во втором розыгрыше Лиги наций Украина показала достойный результат, набрав шесть очков и впервые в истории обыграв команду Испании. Гол Виктора Цыганкова во втором тайме на НСК Олимпийский подарил миллионам украинцев невероятные эмоции на стадионе и перед экранами телевизоров.

Несмотря на коронавирусные потери в команде, дисквалификации и травмы, сборная Украины одержала одну из самых памятных побед в истории. Подобные эмоции бушевали в 2019 году, когда мы обыграли действующих чемпионов Европы — Португалию.

Техническое поражение от Швейцарии

Последним матчем группового этапа Лиги наций была гостевая встреча со Швейцарией, в матче с которой украинцам было важно просто не проиграть, чтобы сохранить прописку в элите. Но в дело вмешался коронавирус и швейцарские власти, которые из-за нескольких случаев заражения в лагере сине-желтых решили отменить игру.

25 ноября КДК УЕФА принял решение присудить сборной Украины за отмененную игру техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, сборная Украины заняла последнее место в своем квартете и покинула элитный дивизион. Мотивом технического поражения в УЕФА назвали отказ УАФ везти в Люцерн новый состав команды. Между тем Украина подала апелляцию на это решение в CAS, и хотя шансов изменить это решение крайне мало, подобный прецедент уже есть в Италии: Наполи сумел обжаловать свое техническое поражение в матче с Ювентусом. Неаполитанскому клубу запретили покидать регион Кампанию из-за случаев Covid-19 в команде, и матч не состоялся.

Шахтер дважды обыграл Реал

В сезоне-2019/20 Лиги Европы донецкий Шахтер дошел до полуфинала турнира, пройдя Бенфику, Вольфсбург и Базель. Однако в матче за выход в финал соревнований горняки крупно уступили миланскому Интеру (5:0).

Осенью подопечных Луиша Каштру ждали новые испытания. В одну группу Лиги чемпионов вместе с горняками попали Реал, Интер и Боруссия Менхенгладбах. Шахтер в первом же матче шокировал мировое футбольное сообщество, обыграв Реал в Мадрид со счетом 3:2. В декабре дончане еще раз доказали, что победа в первом туре была не случайной, и забили мадридцам в Киеве два безответных мяча.

Параллельно горняки дважды сыграли вничью с Интером и оставили миланский клуб за бортом еврокубков следующей весны. Впрочем, два поражения от Боруссии делегировали украинцев в Лигу Европы.

Приход Луческу в Динамо и возвращение киевлян в ЛЧ

Мирча Луческу — тренер киевского Динамо. Эта фраза стала главной сенсацией в УПЛ. Румынский специалист, который 12 лет возглавлял ярого соперника бело-синих и говорил в адрес киевского клуба немало неприятных вещей, неожиданно уселся в тренерское кресло Динамо. Шокированы были все — бывшие игроки Динамо, болельщики, а ультрас до сих пор проводят акции протеста против его назначения.

С начала назначения Луческу команда под его руководством начала демонстрировать результат. Динамо обыграло Шахтер в Суперкубке и впервые за четыре года вышло в групповой этап Лиги чемпионов.

На зимний перерыв киевский клуб ушел на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Луческу опережают Шахтер на один пункт.

Крах Ломаченко и еще один украинец в Зале славы бокса

Украинские топ-боксеры по-разному провели 2020 год. Но в первой его половине Василий Ломаченко и Александр Усик больше всего запомнились не своими спортивными достижениями, а неоднозначными пророссийскими высказываниями, а еще успели засветиться в фильме московского патриархата и попасть в базу Миротворец.

Потеря чемпионских поясов Ломаченко

На фоне неоднозначных высказываний Ломаченко и публикаций видео с российским спецназом, симпатии части украинцев в ​​поединке с Теофимо Лопесом были на стороне американца. Украинец провел на ринге со своим соперником все 12 раундов и проиграл свои чемпионские пояса решением судей 112:116, 111:117, 109:119.

А вот Лопес стал абсолютным чемпионом мира и теперь наотрез отказывается давать Ломаченко реванш. По словам Теофимо, команда Ломаченко пренебрежительно к нему отнеслась перед боем и решила не прописывать пункт о реванше в контракте.

Вторая победа Усика в хэвивейте

В отличие от Ломаченко Александр Усик сумел перебоксировать на ринге британца Дерека Чисору. В своем втором поединке в королевском боксерском дивизионе Усик победил оппонента единогласным решением судей — 117:112, 115:113, 115:113.

Это позволило украинцу сохранить статус обязательного претендента на пояс WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Существует вероятность, что следующий бой Александра будет титульным.

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Кличко в Зале славы бокса

И хотя Владимир Кличко повесил перчатки на гвоздь еще три года назад, в этом году ему покорилось уникальное достижение. Он с первой попытки вошел в Международный зал боксерской славы. Компанию ему составили Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Энн Вольф и Лейла Али.

Владимир стал вторым украинцем, кто удостоился такой чести. Пальма первенства принадлежит его брату Виталию, который пополнил его ряды в 2018 году.

Украинец — самый сильный человек мира и другие достижения

В других видах спорта украинские спортсмены тоже радовали своими успехами. Триумфы были как совершенно неожиданными, так и достаточно закономерными и убедительными.

Теннис

С учетом того, что ряд теннисных турниров был отменен и перерыв длился до августа, наши теннисистки провели год довольно скромно. Первая ракетка Украины Элина Свитолина дважды победила на турнирах WTA в Монтеррее и Страсбурге. А на Roland Garros она дошла до четвертьфинала.

18-летняя Марта Костюк впервые дебютировала в основной сетке на US Open и Roland Garros, а вот для второй ракетки Украины Дайаны Ястремской сезон не удался, хотя начала она его более чем убедительно.

Фехтование

Украинская саблистка Ольга Харлан в пятый раз в карьере завершила сезон лидером мирового рейтинга.

В текущем сезоне украинка трижды поднималась на пьедестал почета: бронза на первом этапе Кубка мира в Орлеане и два золота на этапах в Солт-Лейк-Сити и Монреале.

Таким образом, Харлан повторила достижение украинского рапириста Сергея Голубицкого, который также пять раз заканчивал сезон лидером мирового рейтинга.

Стронгмен

В ноябре украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты. Он завоевал этот титул на соревнованиях The World’s Strongest Man 2020, которые состоялись в штате Флорида в США.

Для Украины это третья победа нашего представителя на этом турнире. До этого титул самого сильного человека планеты дважды завоевывал Василий Вирастюк в 2004 и 2007 годах.

Баскетбол

Мужская сборная Украины по баскетболу досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. В уходящем году, подопечные Айнарса Багатскиса дважды обыграли команду Австрии, что гарантировало им участие в финальной части Евробаскета.

В феврале 2021 года сине-желтые проведут заключительные матчи против Венгрии и Словении, где попытаются взять реванш за досадные поражения на групповом этапе.

Плавание

Ровенский пловец Михаил Романчук побил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем, который держался восемь лет.

Это произошло на соревнованиях серии International Swimming League в Будапеште. 24-летний спортсмен преодолел дистанцию ​​за 7:25.73. Романчук является одной из главных надежд Украины в плавании на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Легкая атлетика

Украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих стали лучшими в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Левченко показала результат 1,98 м, что позволило ей взять золото соревнований, а Магучих с 1,95 м расположилась следом за ней.

У мужчин в прыжках в высоту золото получил тоже представитель Украины Андрей Проценко с результатом — 2,3 м.

Также Магучих в феврале установила новый мировой рекорд среди юниоров, преодолев планку в 2,01 метра.

На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме еще одна легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала лучшей в дисциплине прыжки в длину. Она показала результат — 6,91 м.

Спортивная гимнастика

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике украинки впервые в истории завоевала золото в командном многоборье, опередив Румынию и Венгрию. Ранее украинки не поднимались выше второго места в этой дисциплине.

Всего на турнире мужская сборная взяла 15 наград, а женская — шесть.

Художественная гимнастика

В конце ноября Киев принимал 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная Украины на этих соревнованиях завоевала шесть наград: три золота, два серебра и бронзу.

В общем зачете турнира украинки стали вторыми по количеству наград, пропустив вперед представительниц Израиля.

Дзюдо

Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой сезона-2019/2020.

В 2019 году Белодед победила на чемпионате мира, чемпионате Европы и Европейских играх. В 2020 году она одержала победу на Grand Slam в Париже.

Потери года: смерть Марадоны и гибель Брайанта

Этот год унес много больших и легендарных людей, среди которых и спортсмены. Главными потерями года стали гибель Коби Брайанта и смерть Диего Марадоны.

Американский баскетболист и легенда НБА Коби Брайант вместе со своей 13-летней дочерью Джианой погибли в результате падения вертолета неподалеку от Лос-Анджелеса в конце января 2020 года. Всего в катастрофе погибли девять человек.

Брайант является 18-кратным участником Матча всех звезд НБА и выиграл пять чемпионских титулов. Всю свою 20-летнюю карьеру он провел в Лос-Анджелес Лейкерс.

В апреле не стало Стирлинга Мосса — легенды автоспорта и одного из самых невезучих пилотов в истории Формулы-1. Британец умер в собственном доме в возрасте 91 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

Стирлинга считают выдающимся пилотом Формулы-1 среди тех, кому ни разу не удавалось завоевать титул. Он выиграл 16 из 66 гонок королевской серии, в которых принимал участие с 1951-го по 1961 годы, но главный трофей ему так и не покорился.

Достижения Стирлинга Мосса были отмечены рыцарским титулом: экс-пилот Формулы-1 стал кавалером ордена Британской империи в 2000 году.

Один из величайших футболистов в истории Диего Марадона скончался 25 ноября. Причиной смерти легенды стал острый отек легких, вызванный хронической сердечной недостаточностью.

Вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира 1986 года, а также удостоился награды Золотой мяч. Одной из самых ярких легенд Диего Марадоны является его прозвище — Рука бога, которое появилось после матча против сборной Англии во время победного Мундиаля. Тогда Марадона забил гол рукой, и его засчитали вопреки правилам, поскольку арбитр решил, что мяч был забит головой.

За свою карьеру он выступал за Бока Хуниорс, Барселону, Наполи, Севилью и Ньюэллс Олд Бойз.

В декабре умер еще один чемпион мира Паоло Росси. Вместе со сборной Италии он выиграл Мундиаль в 1982 году и стал лучшим бомбардиром. В том же году он получил награду Золотой мяч.

Росси выступал за Ювентус, Комо, Винченцу, Милан и Верону. Вместе с туринским клубом он завоевал Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, два скудетто и Кубок Италии.

Этот год уже почти история, а всем болельщикам спорта остается надеяться, что в следующем году пандемия утихнет, наши спортсмены порадуют еще большим количеством пьедесталов и феерических побед. Особо следует ждать чемпионата Европы по футболу и Олимпиады в Токио.