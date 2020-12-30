Перенос турниров, крах Ломаченко и смерть Марадоны: итоги 2020 в спорте

2020 год стал одним из худших для мирового спорта, ведь подобного не было даже во время мировых войн. Весной 2020 года спорт оказался беспомощным, как и весь мир, перед вирусом SARS-CoV-2 и почти исчез с земного шара. Спортсмены тренировались в домашних условиях, а любители спорта смотрели свои любимые матчи, поединки и игры в записи.
Компания Two Circles подсчитала, что мировая спортивная отрасль в глобальных масштабах не досчиталась более $60 млрд из-за локдаунов и карантинных ограничений.
Несомненно, что 2020 год в спорте запомнится отмененными турнирами и потерями спортивных легенд, но на фоне неожиданных испытаний для человечества в спорте было место ярким событиям. Факты ICTV подводят итоги уходящего года для украинского и мирового спорта.
Перенос Евро-2020 и Олимпиады
Главными событиями года должны были стать чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио, но пандемия внесла свои коррективы. Сначала в УЕФА приняли решение перенести Евро-2020, которое должно было состояться в 12 странах Европы с 12 июня по 12 июля, на следующий год. А потом Международный олимпийский комитет, который до последнего оттягивал очевидное, тоже объявил об отсрочке Олимпиады до 2021 года.
До сих пор неизвестны окончательные форматы обоих соревнований. УЕФА в марте должен определиться, состоится ли Евро со зрителями. К счастью, в мире стартовала вакцинация от Covid-19, но открытым остается вопрос: вакцинируется ли большинство любителей спорта, которые планируют посетить соревнования.
Но не Евро и Олимпиадой едиными. В Европе не смогли доиграть футбольные чемпионаты в Бельгии, Франции и Нидерландах. Турниры под эгидой УЕФА, такие как Лига чемпионов и Лига Европы, доиграли в упрощенном формате финалов четырех и восьми в августе.
Из топ-5 европейских чемпионатов в мае-июне возобновились четыре — в Германии, Англии, Италии и Испании. Также успешно доиграли чемпионат Украины по футболу. Все матчи сезона-2019/20 прошли при пустых трибунах.
По упрощенной формуле определили участников плей-офф в НБА и их позиции, а раунд плей-офф удалось провести полноценный. А вот розыгрыш баскетбольной Евролиги завершили досрочно.
Также отменили проведение ряда чемпионатов мира по хоккею в разных дивизионах и впервые с 1945 года отменили теннисный турнир серии Grand Slam Уимблдон. А Roland Garros перенесли с конца весны на начало осени.
В Формуле-1 перенесли старт сезона-2020 с марта на июль, но при этом пришлось отменить или перенести ряд этапов. В итоге, за менее чем полгода команды откатали 17 Гран-при.
Победа Украины над Испанией и приход Луческу в Динамо
2020 год подопечные Андрея Шевченко должны были начать товарищескими матчами против Франции и Польши в марте, в рамках подготовки к Евро-2020. Но из-за коронавируса сине-желтые впервые собрались в сентябре для участия в матчах элитного дивизиона Лиги наций, где встречались с Германией, Испанией и Швейцарией.
- Историческая победа над Испанией
Во втором розыгрыше Лиги наций Украина показала достойный результат, набрав шесть очков и впервые в истории обыграв команду Испании. Гол Виктора Цыганкова во втором тайме на НСК Олимпийский подарил миллионам украинцев невероятные эмоции на стадионе и перед экранами телевизоров.
Несмотря на коронавирусные потери в команде, дисквалификации и травмы, сборная Украины одержала одну из самых памятных побед в истории. Подобные эмоции бушевали в 2019 году, когда мы обыграли действующих чемпионов Европы — Португалию.
- Техническое поражение от Швейцарии
Последним матчем группового этапа Лиги наций была гостевая встреча со Швейцарией, в матче с которой украинцам было важно просто не проиграть, чтобы сохранить прописку в элите. Но в дело вмешался коронавирус и швейцарские власти, которые из-за нескольких случаев заражения в лагере сине-желтых решили отменить игру.
25 ноября КДК УЕФА принял решение присудить сборной Украины за отмененную игру техническое поражение со счетом 0:3.
Таким образом, сборная Украины заняла последнее место в своем квартете и покинула элитный дивизион. Мотивом технического поражения в УЕФА назвали отказ УАФ везти в Люцерн новый состав команды. Между тем Украина подала апелляцию на это решение в CAS, и хотя шансов изменить это решение крайне мало, подобный прецедент уже есть в Италии: Наполи сумел обжаловать свое техническое поражение в матче с Ювентусом. Неаполитанскому клубу запретили покидать регион Кампанию из-за случаев Covid-19 в команде, и матч не состоялся.
- Шахтер дважды обыграл Реал
В сезоне-2019/20 Лиги Европы донецкий Шахтер дошел до полуфинала турнира, пройдя Бенфику, Вольфсбург и Базель. Однако в матче за выход в финал соревнований горняки крупно уступили миланскому Интеру (5:0).
Осенью подопечных Луиша Каштру ждали новые испытания. В одну группу Лиги чемпионов вместе с горняками попали Реал, Интер и Боруссия Менхенгладбах. Шахтер в первом же матче шокировал мировое футбольное сообщество, обыграв Реал в Мадрид со счетом 3:2. В декабре дончане еще раз доказали, что победа в первом туре была не случайной, и забили мадридцам в Киеве два безответных мяча.
Параллельно горняки дважды сыграли вничью с Интером и оставили миланский клуб за бортом еврокубков следующей весны. Впрочем, два поражения от Боруссии делегировали украинцев в Лигу Европы.
- Приход Луческу в Динамо и возвращение киевлян в ЛЧ
Мирча Луческу — тренер киевского Динамо. Эта фраза стала главной сенсацией в УПЛ. Румынский специалист, который 12 лет возглавлял ярого соперника бело-синих и говорил в адрес киевского клуба немало неприятных вещей, неожиданно уселся в тренерское кресло Динамо. Шокированы были все — бывшие игроки Динамо, болельщики, а ультрас до сих пор проводят акции протеста против его назначения.
С начала назначения Луческу команда под его руководством начала демонстрировать результат. Динамо обыграло Шахтер в Суперкубке и впервые за четыре года вышло в групповой этап Лиги чемпионов.
На зимний перерыв киевский клуб ушел на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Луческу опережают Шахтер на один пункт.
Крах Ломаченко и еще один украинец в Зале славы бокса
Украинские топ-боксеры по-разному провели 2020 год. Но в первой его половине Василий Ломаченко и Александр Усик больше всего запомнились не своими спортивными достижениями, а неоднозначными пророссийскими высказываниями, а еще успели засветиться в фильме московского патриархата и попасть в базу Миротворец.
- Потеря чемпионских поясов Ломаченко
На фоне неоднозначных высказываний Ломаченко и публикаций видео с российским спецназом, симпатии части украинцев в поединке с Теофимо Лопесом были на стороне американца. Украинец провел на ринге со своим соперником все 12 раундов и проиграл свои чемпионские пояса решением судей 112:116, 111:117, 109:119.
А вот Лопес стал абсолютным чемпионом мира и теперь наотрез отказывается давать Ломаченко реванш. По словам Теофимо, команда Ломаченко пренебрежительно к нему отнеслась перед боем и решила не прописывать пункт о реванше в контракте.
- Вторая победа Усика в хэвивейте
В отличие от Ломаченко Александр Усик сумел перебоксировать на ринге британца Дерека Чисору. В своем втором поединке в королевском боксерском дивизионе Усик победил оппонента единогласным решением судей — 117:112, 115:113, 115:113.
Это позволило украинцу сохранить статус обязательного претендента на пояс WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Существует вероятность, что следующий бой Александра будет титульным.
- Кличко в Зале славы бокса
И хотя Владимир Кличко повесил перчатки на гвоздь еще три года назад, в этом году ему покорилось уникальное достижение. Он с первой попытки вошел в Международный зал боксерской славы. Компанию ему составили Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Энн Вольф и Лейла Али.
Владимир стал вторым украинцем, кто удостоился такой чести. Пальма первенства принадлежит его брату Виталию, который пополнил его ряды в 2018 году.
Украинец — самый сильный человек мира и другие достижения
В других видах спорта украинские спортсмены тоже радовали своими успехами. Триумфы были как совершенно неожиданными, так и достаточно закономерными и убедительными.
- Теннис
С учетом того, что ряд теннисных турниров был отменен и перерыв длился до августа, наши теннисистки провели год довольно скромно. Первая ракетка Украины Элина Свитолина дважды победила на турнирах WTA в Монтеррее и Страсбурге. А на Roland Garros она дошла до четвертьфинала.
18-летняя Марта Костюк впервые дебютировала в основной сетке на US Open и Roland Garros, а вот для второй ракетки Украины Дайаны Ястремской сезон не удался, хотя начала она его более чем убедительно.
- Фехтование
Украинская саблистка Ольга Харлан в пятый раз в карьере завершила сезон лидером мирового рейтинга.
В текущем сезоне украинка трижды поднималась на пьедестал почета: бронза на первом этапе Кубка мира в Орлеане и два золота на этапах в Солт-Лейк-Сити и Монреале.
Таким образом, Харлан повторила достижение украинского рапириста Сергея Голубицкого, который также пять раз заканчивал сезон лидером мирового рейтинга.
- Стронгмен
В ноябре украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты. Он завоевал этот титул на соревнованиях The World’s Strongest Man 2020, которые состоялись в штате Флорида в США.
Для Украины это третья победа нашего представителя на этом турнире. До этого титул самого сильного человека планеты дважды завоевывал Василий Вирастюк в 2004 и 2007 годах.
- Баскетбол
Мужская сборная Украины по баскетболу досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. В уходящем году, подопечные Айнарса Багатскиса дважды обыграли команду Австрии, что гарантировало им участие в финальной части Евробаскета.
В феврале 2021 года сине-желтые проведут заключительные матчи против Венгрии и Словении, где попытаются взять реванш за досадные поражения на групповом этапе.
- Плавание
Ровенский пловец Михаил Романчук побил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем, который держался восемь лет.
Это произошло на соревнованиях серии International Swimming League в Будапеште. 24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 7:25.73. Романчук является одной из главных надежд Украины в плавании на Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Легкая атлетика
Украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих стали лучшими в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Левченко показала результат 1,98 м, что позволило ей взять золото соревнований, а Магучих с 1,95 м расположилась следом за ней.
У мужчин в прыжках в высоту золото получил тоже представитель Украины Андрей Проценко с результатом — 2,3 м.
Также Магучих в феврале установила новый мировой рекорд среди юниоров, преодолев планку в 2,01 метра.
На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме еще одна легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала лучшей в дисциплине прыжки в длину. Она показала результат — 6,91 м.
- Спортивная гимнастика
На чемпионате Европы по спортивной гимнастике украинки впервые в истории завоевала золото в командном многоборье, опередив Румынию и Венгрию. Ранее украинки не поднимались выше второго места в этой дисциплине.
Всего на турнире мужская сборная взяла 15 наград, а женская — шесть.
- Художественная гимнастика
В конце ноября Киев принимал 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная Украины на этих соревнованиях завоевала шесть наград: три золота, два серебра и бронзу.
В общем зачете турнира украинки стали вторыми по количеству наград, пропустив вперед представительниц Израиля.
- Дзюдо
Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой сезона-2019/2020.
В 2019 году Белодед победила на чемпионате мира, чемпионате Европы и Европейских играх. В 2020 году она одержала победу на Grand Slam в Париже.
Потери года: смерть Марадоны и гибель Брайанта
Этот год унес много больших и легендарных людей, среди которых и спортсмены. Главными потерями года стали гибель Коби Брайанта и смерть Диего Марадоны.
Американский баскетболист и легенда НБА Коби Брайант вместе со своей 13-летней дочерью Джианой погибли в результате падения вертолета неподалеку от Лос-Анджелеса в конце января 2020 года. Всего в катастрофе погибли девять человек.
Брайант является 18-кратным участником Матча всех звезд НБА и выиграл пять чемпионских титулов. Всю свою 20-летнюю карьеру он провел в Лос-Анджелес Лейкерс.
В апреле не стало Стирлинга Мосса — легенды автоспорта и одного из самых невезучих пилотов в истории Формулы-1. Британец умер в собственном доме в возрасте 91 года.
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Стирлинга считают выдающимся пилотом Формулы-1 среди тех, кому ни разу не удавалось завоевать титул. Он выиграл 16 из 66 гонок королевской серии, в которых принимал участие с 1951-го по 1961 годы, но главный трофей ему так и не покорился.
Достижения Стирлинга Мосса были отмечены рыцарским титулом: экс-пилот Формулы-1 стал кавалером ордена Британской империи в 2000 году.
Один из величайших футболистов в истории Диего Марадона скончался 25 ноября. Причиной смерти легенды стал острый отек легких, вызванный хронической сердечной недостаточностью.
Вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира 1986 года, а также удостоился награды Золотой мяч. Одной из самых ярких легенд Диего Марадоны является его прозвище — Рука бога, которое появилось после матча против сборной Англии во время победного Мундиаля. Тогда Марадона забил гол рукой, и его засчитали вопреки правилам, поскольку арбитр решил, что мяч был забит головой.
За свою карьеру он выступал за Бока Хуниорс, Барселону, Наполи, Севилью и Ньюэллс Олд Бойз.
В декабре умер еще один чемпион мира Паоло Росси. Вместе со сборной Италии он выиграл Мундиаль в 1982 году и стал лучшим бомбардиром. В том же году он получил награду Золотой мяч.
Росси выступал за Ювентус, Комо, Винченцу, Милан и Верону. Вместе с туринским клубом он завоевал Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, два скудетто и Кубок Италии.
Этот год уже почти история, а всем болельщикам спорта остается надеяться, что в следующем году пандемия утихнет, наши спортсмены порадуют еще большим количеством пьедесталов и феерических побед. Особо следует ждать чемпионата Европы по футболу и Олимпиады в Токио.