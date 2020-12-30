Перенесення турнірів, крах Ломаченка та смерть Марадони: підсумки 2020 року у спорті

2020 рік став одним із найгірших для світового спорту, адже подібного не було навіть під час світових воєн. Навесні 2020 року спорт виявився безпомічним, як і весь світ, перед вірусом SARS-CoV-2 і майже зник із земної кулі. Спортсмени тренувалися у домашніх умовах, а шанувальники спорту дивилися свої улюблені матчі, поєдинки та ігри у записі.

Компанія Two Circles підрахувала, що світова спортивна галузь у глобальних масштабах не дорахувалася понад $60 млрд через локдауни та карантинні обмеження.

Без сумніву, що 2020 рік у спорті запам’ятається скасованими турнірами та втратою спортивних легенд, але на тлі несподіваних випробувань для людства у спорті було місце яскравим подіям. Факти ICTV підбивають підсумки року, що минає, для українського та світового спорту.

Перенесення Євро-2020 та Олімпіади

Головною подією року мали стати чемпіонат Європи з футболу та літні Олімпійські ігри у Токіо, але пандемія внесла свої корективи. Спершу в УЄФА ухвалили рішення перенести Євро-2020, яке мало відбутися у 12 країнах Європи із 12 червня до 12 липня, на наступний рік. А потім Міжнародний олімпійський комітет, який до останнього відтягував очевидне, теж оголосив про відтермінування Олімпіади до 2021 року.

Досі не відомі остаточні формати обох змагань. УЄФА у березні має визначитися, чи відбудеться Євро із глядачами. На щастя, у світі стартувала вакцинація від Covid-19, але відкритим залишається питання: чи вакцинуються більшість шанувальників спорту, які планують відвідати змагання.

Але не Євро та Олімпіадою єдиними. У Європі не змогли дограти футбольні чемпіонати у Бельгії, Франції та Нідерландах. Турніри під егідою УЄФА, як-от Ліга чемпіонів та Ліга Європи, дограли у спрощеному форматі фіналів чотирьох та восьми у серпні.

Із топ-5 європейських чемпіонатів у травні-червні поновилися чотири – в Німеччині, Англії, Італії та Іспанії. Також успішно дограли чемпіонат України з футболу. Усі матчі сезону-2019/20 відбувалися за пустих трибун.

За спрощеною формулою визначили учасників плей-оф в НБА та їхні позиції, а раунд плей-оф вдалося провести повноцінний. А от розіграш баскетбольної Євроліги завершили достроково.

Також скасували проведення низки чемпіонатів світу з хокею у різних дивізіонах, та вперше із 1945 року скасували тенісний турнір серії Grand Slam Вімблдон. А Roland Garros перенесли із кінця весни на початок осені.

У Формулі-1 перенесли старт сезону-2020 із березня на липень, але при цьому довелося скасувати або перенести низку етапів. У підсумку, за менш як півроку команди відкатали 17 Гран-прі.

Перемога України над Іспанією та прихід Луческу в Динамо

2020 рік підопічні Андрія Шевченка мали розпочати товариськими матчами проти Франції та Польщі у березні, у рамках підготовки до Євро-2020. Але через коронавірусні умови синьо-жовті вперше зібралися у вересні для участі у матчах елітного дивізіону Ліги націй, де зустрічалися із Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

Історична перемога над Іспанією

У другому розіграші Ліги націй Україна показала достойний результат, набравши шість очок та вперше в історії обігравши команду Іспанії. Гол Віктора Циганкова у другому таймі на НСК Олімпійський подарував мільйонам українців неймовірні емоції на стадіоні та перед екранами телевізорів.

Попри коронавірусні втрати у команді, дискваліфікації та травми, збірна України здобула одну із найбільш пам’ятних перемог в історії. Подібні емоції вирували у 2019 році, коли ми обіграли чинних чемпіонів Європи – Португалію.

Технічна поразка від Швейцарії

Останнім матчем групового етапу Ліги націй була гостьова зустріч зі Швейцарією, у матчі з якою українцям було важливо просто не програти, щоб зберегти прописку в еліті. Але у справи втрутився коронавірус та швейцарська влада, яка через кілька випадків зараження у таборі синьо-жовтих вирішила скасувати гру.

25 листопада КДК УЄФА ухвалив рішення присудити збірній Україні за скасовану гру технічну поразку з рахунком 0:3.

Таким чином збірна України посіла останнє місце у своєму квартеті і залишила елітний дивізіон. Мотивом технічної поразки в УЄФА назвали відмову УАФ везти до Люцерна новий склад команди. Тим часом Україна подала апеляцію на це рішення до CAS, і хоча шансів змінити це рішення вкрай мало, але подібний прецедент вже є в Італії: Наполі зумів оскаржити свою технічну поразку у матчі із Ювентусом. Неаполітанському клубу заборонили залишати регіон Кампанія через випадки Covid-19 у команді, і матч не відбувся.

Шахтар двічі обіграв Реал

У сезоні-2019/20 Ліги Європи донецький Шахтар дійшов до півфіналу турніру, пройшовши Бенфіку, Вольфсбург та Базель. Утім, у матчі за вихід до фіналу змагань гірники розгромно поступилися міланському Інтеру (5:0).

Восени на підопічних Луїша Каштру чекали нові випробування. До однієї групи Ліги чемпіонів разом із гірниками потрапили Реал, Інтер та Боруссія Менхенгладбах. Шахтар у першому ж матчі шокував світову футбольну спільноту, обігравши Реал у Мадрид із рахунком 3:2. У грудні донеччани ще раз довели, що перемога у першому турі була невипадковою, і забили мадридцям у Києві два м’ячі без відповіді.

Паралельно гірники двічі зіграли внічию із Інтером і залишили міланський клуб за бортом єврокубків наступної весни. Утім, дві поразки від Боруссії делегували українців до Ліги Європи.

Прихід Луческу в Динамо та повернення киян у ЛЧ

Мірча Луческу – тренер київського Динамо. Ця фраза стала головною сенсацією в УПЛ. Румунський фахівець, який 12 років очолював затятого суперника біло-синіх та говорив на адресу київського клубу чимало неприємних речей, неочікувано всівся у тренерське крісло Динамо. Шоковані були усі – колишні гравці Динамо, вболівальники, а ультрас досі проводять акції протесту проти його призначення.

Із початку його призначення команда під керівництвом Луческу почала демонструвати результат. Динамо обіграло Шахтар у Суперкубку та вперше за чотири роки вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.

На зимову перерву київський клуб пішов на першій сходинці у турнірній таблиці. Підопічні Луческу випереджають Шахтар на один пункт.

Крах Ломаченка та ще один українець у Залі слави боксу

Українські топ-боксери по-різному провели 2020 рік. Але у першій його половині Василь Ломаченко та Олександр Усик найбільше запам’яталися не своїми спортивними досягненнями, а неоднозначними проросійськими висловлюваннями, а ще встигли засвітитися у фільмі московського патріархату та потрапити у базу Миротворця.

Втрата чемпіонських поясів Ломаченком

На тлі неоднозначних висловів Ломаченка та публікацій відео із російським спецназом, симпатії частини українців у поєдинку з Теофімо Лопесом були на боці американця. Українець провів на рингу зі своїм суперником усі 12 раундів та програв свої чемпіонські пояси рішенням суддів 112:116, 111:117, 109:119.

А от Лопес став абсолютним чемпіоном світу і тепер навідріз відмовляється давати Ломаченку реванш. За словами Теофімо, команда Ломаченка зневажливо до нього поставилася перед боєм і вирішила не прописувати пункт про реванш у контракті.

Друга перемога Усика у хевівейті

На відміну від Ломаченка Олександр Усик зумів перебоксувати на ринзі британця Дерека Чісору. У своєму другому поєдинку у королівському боксерському дивізіоні Усик переміг опонента одностайним рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Це дало змогу українцю зберегти статус обов’язкового претендента на пояс WBO, яким нині володіє Ентоні Джошуа. Існує ймовірність, що наступний бій Олександра буде титульним.

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Кличко у Залі слави боксу

І хоч Володимир Кличко повісив рукавички на гвіздок ще три роки тому, цьогоріч йому підкорилося унікальне досягнення. Він із першої спроби увійшов до Міжнародної зали боксерської слави. Компанію йому склали Флойд Мейвезер, Андре Ворд, Енн Вольф та Лейла Алі.

Володимир став другим українцем, хто удостоївся такої честі. Пальма першості належить його брату Віталію, який поповнив її лави у 2018 році.

Українець – найсильніша людина світу та інші досягнення

В інших видах спорту українські спортсмени теж тішили своїми успіхами. Тріумфи були як цілком несподіваними, так і досить закономірними та переконливими.

Теніс

З урахуванням того, що низку тенісних турнірів скасували і перерва тривала аж до серпня, наші тенісистки провели рік доволі скромно. Перша ракетка України Еліна Світоліна двічі тріумфувала на турнірах WTA у Монтерреї та Страсбургу. А на Roland Garros вона дійшла до чвертьфіналу.

18-річна Марта Костюк вперше дебютувала в основній сітці на US Open та Roland Garros, а от для другої ракетки України Даяни Ястремської сезон не вдався, хоча розпочала вона його більш ніж переконливо.

Фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан уп’яте в кар’єрі завершила сезон лідером світового рейтингу.

У поточному сезоні українка тричі піднімалася на п’єдестал пошани: бронза на першому етапі Кубка світу в Орлеані та два золота на етапах у Солт-Лейк-Сіті та Монреалі.

Таким чином, Харлан повторила досягнення українського рапіриста Сергія Голубицького, який також п’ять разів закінчував сезон лідером світового рейтингу.

Стронгмен

У листопаді українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети. Він виборов цей титул на змаганнях The World’s Strongest Man 2020, що відбулися у штаті Флорида у США.

Для України це третя перемога нашого представника на цьому турнірі. До цього двічі титул найсильнішої людини планети завойовував Василь Вірастюк у 2004 та 2007 роках.

Баскетбол

Чоловіча збірна України з баскетболу достроково завоювала путівку на чемпіонат Європи з баскетболу 2022 року. У році, що минає, підопічні Айнарса Багатскіса двічі обіграли команду Австрії, що гарантувало їм участь у фінальній частині Євробаскету.

У лютому 2021 року синьо-жовті проведуть заключні матчі проти Угорщини та Словенії, де спробують взяти реванш за прикрі поразки під час групового етапу.

Плавання

Рівненський плавець Михайло Романчук побив рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем, який тримався вісім років.

Це сталося на змаганнях серії International Swimming League в Будапешті. 24-річний спортсмен подолав дистанцію за 7:25.73. Романчук є однією з головних надій України у плаванні на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Легка атлетика

Українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх стали найкращими у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Римі. Левченко показала результат 1,98 м, що дало їй змогу взяти золото змагань, а Магучіх із 1,95 м розташувалася слідом за нею.

У чоловіків у стрибках у висоту золото здобув теж представник України Андрій Проценко з результатом – 2,3 м.

Також Магучіх у лютому встановила новий світовий рекорд серед юніорів, подолавши планку у 2,01 метри.

На етапі Діамантової ліги у Стокгольмі ще одна легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала найкращою у стрибках у довжину. Вона показала результат – 6,91 м.

Спортивна гімнастика

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики українки вперше в історії завоювала золото у командному багатоборстві, випередивши Румунію та Угорщину. Раніше українки не підіймалися вище другої сходинки у цій дисципліні.

Загалом на турнірі чоловіча збірна взяла 15 нагород, а жіноча – шість.

Художня гімнастика

Наприкінці листопада Київ приймав 36-й чемпіонат Європи із художньої гімнастики. Збірна України на цих змаганнях завоювала шість нагород: три золота, два срібла та бронзу.

У загальному заліку турніру українки стали другими за кількістю нагород, пропустивши вперед представниць Ізраїлю.

Дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо визнала українку Дар’ю Білодід найкращою дзюдоїсткою сезону-2019/2020.

У 2019 році Білодід перемогла на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи та Європейських іграх. У 2020 році вона здобула перемогу на Grand Slam у Парижі.

Втрати року: смерть Марадони та загибель Брайанта

Цей рік забрав багато великих та легендарних людей, серед яких і спортсмени. Головними втратами року стали загибель Кобі Брайанта та смерть Дієго Марадони.

Американський баскетболіст та легенда НБА Кобі Брайант разом із своєю 13-річною донькою Джіаною загинули внаслідок падіння гелікоптера неподалік Лос-Анджелеса наприкінці січня 2020 року. Загалом у катастрофі загинуло дев’ятеро осіб.

Брайант є 18-разовим учасником Матчу всіх зірок НБА та виграв п’ять чемпіонських титулів. Усю свою 20-річну кар’єру він провів у Лос-Анджелес Лейкерс.

У квітні не стало Стірлінга Мосса – легенди автоспорту та одного із найбільш невезучих пілотів в історії Формули-1. Британець помер у власному домі у віці 91 року.

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Стірлінга вважають найвидатнішим пілотом Формули-1 серед тих, кому жодного разу не вдавалося завоювати титул. Він виграв 16 із 66 перегонів королівської серії, в яких брав участь із 1951-го до 1961 року, але головний трофей йому так і не підкорився.

Досягнення Стірлінга Мосса були відзначені лицарським титулом: екс-пілот Формули-1 став кавалером ордена Британської імперії у 2000 році.

Один із найвидатніших футболістів в історії Дієго Марадона відійшов у вічність 25 листопада. Причиною смерті легенди став гострий набряк легенів, спричинений хронічною серцевою недостатністю.

Разом зі збірною Аргентини він став чемпіоном світу 1986 року, а також удостоївся нагороди Золотий м’яч. Одна з найяскравіших легенд про Дієго Марадону пов’язана з його прізвиськом Рука бога, яке з’явилося після матчу проти збірної Англії під час переможного Мундіалю. Тоді Марадона забив гол рукою, і його зарахували всупереч правилам, оскільки арбітр вирішив, що м’яч був забитий головою.

За свою кар’єру він виступав за Бока Хуніорс, Барселону, Наполі, Севілью та Ньюеллс Олд Бойз.

У грудні помер ще один чемпіон світу Паоло Россі. Разом зі збірною Італії він виграв Мундіаль у 1982 році та став найкращим бомбардиром. Того ж року він отримав нагороду Золотий м’яч.

Россі виступав за Ювентус, Комо, Вінченцу, Мілан та Верону. Разом із туринським клубом він завоював Кубок європейських чемпіонів, Кубок володарів кубків, Суперкубок УЄФА, два скудетто та Кубок Італії.

Цей рік вже майже історія, а всім уболівальникам спорту залишається сподіватися, що наступного року пандемія вщухне, наші спортсмени порадують ще більшою кількістю п’єдесталів та феєричних перемог. Особливо слід чекати на чемпіонат Європи з футболу та Олімпіаду в Токіо.