Ноябрь, 21 в 18:48

Олимпийский чемпион и народный депутат Верховной Рады от фракции Слуга народа Жан Беленюк просит исключить его из членов Национального олимпийского комитета (НОК).

Об этом Беленюк сообщил в Facebook, после того как футболист Роман Зозуля опубликовал список “дискредитированных” членов НОК, избранных членами комитета 17 ноября.

– В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго, – написал Беленюк.

Он также прикрепил свое заявление об исключении из состава членов НОК.

Сейчас смотрят

17 ноября Вадима Гутцайта избрали новым президентом НОК. В голосовании он победил Беленюка, тоже претендовавшего на эту должность.

Тогда же стало известно, что в состав НОК избрали депутатов Нестора Шуфрича и Григория Суркиса, ранее представлявших в парламенте запрещенную пророссийскую партию ОПЗЖ.

На следующий день экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не может оставаться при таком составе НОК и выходит оттуда.

После этого Шуфрич, Суркис и Андрей Кожемякин попросили исключить их из состава НОК. Исполком удовлетворил их просьбы. Но скандал на этом не иссяк.

21 ноября футболист Роман Зозуля опубликовал список членов НОК, которые, по его мнению, дискредитировали себя.

– Похоже, Шуфрич с Суркисом выполняли только функцию громоотвода, – написал Зозуля.

В списке, опубликованном спортсменом, супруг Юлии Левочкиной, бывшие представители ОПЗЖ и Партии регионов, бывшие спортивные функционеры, которые могут быть причастны к коррупции. Всего в нем 22 человека.