09:11 -

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова За свободу мысли за 2020 год оппозицию Беларуси.

Кроме того, Давид Сассоли назвал лауреатов из Беларуси — инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало.

Также в число белорусских лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевски, Степан Путило и Николай Статкевич.