Американская политическая деятельница Хиллари Клинтон, президент Литвы Даля Грибаускайте и еврокомиссар Вера Юрова поддержали женщин Беларуси.

— I stand with the woman of Belarus (Я поддерживаю белорусских женщин), — говорят они в видеообращении.