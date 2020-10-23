PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали тысячи митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:16 - 23 октября

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к шахтерам.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:11 - 23 октября

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова За свободу мысли за 2020 год оппозицию Беларуси.

Кроме того, Давид Сассоли назвал лауреатов из Беларуси — инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало.

Также в число белорусских лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевски, Степан Путило и Николай Статкевич.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:06 - 23 октября

Американская политическая деятельница Хиллари Клинтон, президент Литвы Даля Грибаускайте и еврокомиссар Вера Юрова поддержали женщин Беларуси.

— I stand with the woman of Belarus (Я поддерживаю белорусских женщин), — говорят они в видеообращении.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:23 - 22 октября

Днем в Минске на марш вышли люди с инвалидностью. Также по столице прогулялись девушки с бело-красными зонтами.

/ 4 фотографии

Фото: TUT.by

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:15 - 22 октября

С начала осени из Беларуси в Польшу выехало около 10 тыс. человек, в Украину — 3 тыс., в Литву и Латвию — не более 500. За два неполных месяца 2020 года за границу выехало в несколько раз больше людей, чем за весь 2019 год.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:10 - 22 октября

Бюджетники и работники предприятий по всей Беларуси сообщают, что их созывают в Минск на субботний и воскресный провластные митинги.

Некоторых — под угрозой увольнения.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:05 - 22 октября

В Минске на протесты продолжают выходить не только днем, но и вечером.

/ 2 фотографии

Фото: Onliner

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:37 - 21 октября

Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости руководителей силовых структур и губернаторов. Он готовится к воскресной акции протеста в городах Беларуси.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:49 - 21 октября

Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Польши.

Она передала рекомендации о том, как сделать проще для белорусов получение гуманитарных виз в Польшу и права работать на территории страны.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:32 - 21 октября

Павлу Северинцу продлили срок следствия до 20 декабря.

— Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал, — написала его жена Ольга на своей странице в Facebook.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...81>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка