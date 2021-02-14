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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

Путин: Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия не собирается бросать Донбасс. В этом он заверил во время встречи с представителями российских СМИ.

путін фото

Свое заявление он объяснил, тем, что у него перед глазами стоят люди, которые получили травмы на Донбассе.

— У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что, — отметил он.

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Хотя накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова пропагандистки Маргариты Симонян о необходимости присоединения Донбасса в состав Российской Федерации, уверял, что РФ не собирается этого делать.

Но, по его словам, Россия якобы продолжит защищать русскоязычное население.

Сама же Симонян призвала руководство РФ присоединить временно оккупированные Донецкую и Луганскую области к РФ.

Источник: ТАСС

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