День вышиванки 2020: этнолог раскрыла значение орнаментов и цветов

В третий четверг мая, который в этом году пришелся на 21 число, украинцы празднуют День вышиванки 2020. Сегодня граждане Украины традиционно носят вышитые рубашки, сделанные собственноручно или покупные.

В праздник вышиванки, создавая или выбирая вышиванку, некоторые тщательно подбирают орнаменты и цвета, другие — проще подходят к выбору вещи. Но действительно ли узоры на традиционных рубашках носят глубокий смысл и могут приносить удачу или, наоборот, негатив?

О том, как зародилась традиция вышивать рубашки на украинской территории и вкладывали ли украинцы какие-то смыслы, вышивая одежду, Фактам ICTV рассказала кандидат исторических наук, этнолог, старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины Оксана Космина.

— Оксана, как на украинской территории зародилась традиция вышивать рубашки?

— Вышивка на территории Украины зародилась достаточно давно. Еще во времена Киевской Руси могла существовать традиция вышивать вещи.

Довольно долго к таким вещам был доступ только у богатых людей. Им привозили из Византии узорчатые ткани, тканые ленты. Уже с XVI века есть упоминания о рубашках, сшитых из тонкого полотна иностранного производства и вышитых шелковыми черными и зелеными нитками.

Если посмотреть на портретную европейскую живопись, то можно увидеть, то популярными в то время орнаментами были геометрический и растительный.

Очевидно, подобные рубашки могли быть и на украинской территории. Здесь можно выделить два источника вдохновения. Во-первых, рубашки вышивались на заказ барышень местными мастерицами. Это были попытки имитировать модные вышивки европейского образца. Вторым была вышивка церковная: в монастырях и храмах золотом, серебром и жемчугом вышивались вещи для церковных обрядов. Отсюда, видимо, и перешло в светскую вышивку использование золототканых и серебротканых нитей, о которых у нас есть многочисленные упоминания в источниках.

— Как и когда эта традиция распространилась среди простых селян?

— Сельская вышивка получила распространение не ранее конца XVIII века, до этого основным декором был тканый орнамент.

Мастерство вышивать, которому простые женщины научились, создавая вещи для церковной и светской элиты, постепенно нашло свое применение и для собственных нужд.

Вышивальная культура отделки одежды понемногу вытеснила ткачество. Это произошло тогда, когда появились доступные материалы и инструменты для вышивки в сельском быту.

Кстати, появление доступных материалов и их многообразие диктовали также развитие орнаментов и колористики.

Тканый орнамент, Волынское Полесье

— Что означало вышивание вещей для крестьян. Это просто было модно или они вкладывали в этот процесс и орнаменты какой-то смысл?

— Это была престижная и модная вещь. В одежде эти факторы никогда не исчезали. Новое и необычное было привлекательным. Селяне видели роскошные вещи на дамах. Им хотелось к этому дотянуться, поэтому они пытались это повторять.

Об определенном сакральном и символическом смысле сейчас говорить сложно, потому что мы не имеем об этом достаточно информации. Понятно, что если орнамент в вышивке имитирует рисунки на более древнем ткачестве, то там, явно, были заложены и другие смыслы.

А вот вопрос, знали ли женщины в XVIII, XIX и в начале XX века о них, остается открытым. Если речь идет о вещах, созданных в конце XIX-начале XX века, то вряд ли мастерицы владели всем тем арсеналом современных знаний мировой символики, которую приписывают тем орнаментам.

— Где украинские мастера черпали вдохновение?

— Думаю, что это зависит от того, о каком времени мы говорим. Если это конец XIX-начало XX века, то их было несколько. Мастер могла вышивать то, что было в ее селе, подглядывать, что вышивают ее подруги.

В это время было уже довольно много печатных схем, которыми тоже могли пользоваться мастера. Во время этого процесса они дополняли и изменяли рисунки, из-за чего позже и появилось такое разнообразие орнаментов.

Читайте: Как выбрать вышиванку и что означают узоры и цвета на рубашках

— Женщины вкладывали какие-то смыслы в вышивку? Какой была символика орнаментов?

— Мы не можем сказать, вкладывали ли женщины какую-то символику в то, что они вышивали. Если они повторяли орнаменты на одежде высших слоев населения, то о какой символике может идти речь? Уже позже эти узоры они могли называть по аналогии с предметами или вещами, которые их окружали. Например, этот орнамент напоминает цветок, а другой — улитку, глаза лягушки или уши зайчика.

Конечно, символика орнаментов в мировом контексте была и остается. Например, розы или лилии. Но не думаю, что женщины в то время знали о ней.

— Влияла ли природа на основные мотивы орнаментов в том или ином регионе Украины?

— Природное окружение влияло на материалы, а не на орнаменты. Если были конопли, то полотно было конопляное, лен — льняное. То же с нитками: были овцы, могли вышивать шерстяными нитками.

— Геометрия и цветы — самые распространенные мотивы на украинских вышиванках. Почему это так?

— Геометрические мотивы были популярны, потому что вышивка пришла после ткачества. Именно для ткачества характерна отделка геометрическими фигурами. Они перешли и на вышивку и закрепились надолго. На Полесье, например, геометрия была доминантной довольно долго.

Позже появлялись цветы, они получили массовое распространение в начале XX века. Во-первых, цветы любят все, женщины особенно, потому растительные орнаменты начали преобладать над геометрией. Во-вторых, могли быть влияния западных соседей. Например, поляки активно вышивали цветы на своей одежде.

Растительный геометризированный орнамент, Закарпатье

— А откуда взялись птицы, и есть ли у нас другие животные на вышиванках?

— Да, птицы довольно популярны. Также есть старые рубашки, где вышиты стилизованные мушки, пчелки. Я думаю, это связано с доступностью схем. Когда появилась соответствующая литература, они могли повторять схемы этих вышивок на своих рубашках.

Что касается других животных, то они не очень популярны на украинских вышиванках. Хотя есть геральдические животные, например, лев, двуглавый орел. Львы фигурируют на вышитых рубашках у мужчин на Гуцульщине, на Черниговщине есть стилизованные двуглавые орлы.

Есть какие-то зайчики, рыбки, но они не очень популярны. Кстати, на украинских рубашках даже велосипеды вышивали. Когда узнали, что есть такое транспортное средство, решили вышить его. Поэтому есть даже такой орнамент.

— Была ли какая-то символика цветов?

— Символика цветов в украинцев была, но не такая разнообразная и глубокая, как сейчас. Не думаю, что какой-то цвет воспринимался негативно.

Например, красный символизировал богатство, его наделяли магической символикой. Красной нитью перевязывали ручку новорожденному ребенку, она использовалась в ритуалах на свадьбах.

На уровне красного уважением пользовался и черный цвет. Траурным он был в городе, а в народной культуре черный не считался отрицательным.

Голубые ленты вплетали в косу девушке-сироте во время свадьбы.

Но не думаю, что вся эта символика цвета переходила на вышитые рубашки. Для рубашек подбирались доступные цвета, предпочтение отдавалось ярким, потому что это красиво.

Кроме того, стоит анализировать рубашку в контексте всего костюма. Некоторые цвета на вышиванке могли дополнять или повторять элементы другой одежды.

— Чем вышивали рубашки?

— Это нити домашнего изготовления — льняные и конопляные. Их могли отбеливать, и они назывались биль. Тогда в вышивке выходил монохром — белым по белому.

Также нити подкрашивали различными природными растительными красителями — корнями, стеблями, корой, плодами. Известен в Украине и краситель животного происхождения — червец, который давал яркий красный цвет.

Была шерстяная нить природного черного цвета. Кстати, это объясняет популярность этого цвета.

Использовали и покупные хлопчатобумажные нити. Они были разного сорта. Существовала заполоч — хлопчатобумажная нить, известная с середины XVII века. Эту нить завозили из Турции, она была красного и синего цветов.

Кроме этого, были и шелковые нити разного цвета, но они были доступны не для всех. В некоторых регионах использовали сусальное золото — металлизированные серебряные или золотые нити.

На Западной Украине известны вышитые рубашки, где используется бисер и блестки.

Вышивка белым по белому, Подолье

Читайте: Первый QR-код нации. Как зашифровать в вышиванке имя и фамилия — ТЕСТ

— Отличались ли орнаменты для мужских, женских и детских рубашек?

— Есть мнение, что у женщин больше растительных мотивов, но это не так. Розами или другими цветами вышивали и мужские рубашки. Поэтому специальных табу на этот счет не было, по крайней мере я такого не знаю.

Мужская и женская рубашка отличались покроем. Кроме того, была разница в месте, где делалась вышивка: у мужчин преобладала вышивка на груди, а у женщин — на рукавах. Хотя встречаются разные варианты.

Важно отличать возрастную градацию. Если человек собирался жениться или недавно женился или вышла замуж, то рубашка была более яркой и декорированной.

А вот для маленьких детей рубашки практически не декорировали. Детские обычные рубашки перешивали из старой одежды отца или матери. Но если уж и делали вышивку для детской рубашки, то она напоминала общие орнаменты и цвета у взрослых. Разница была только в ее размере.

Растительный орнамент, Киевское Полесье

— Сколько мастера тратили времени на одну вышиванку?

— Это трудно посчитать. На это влияли размер вышитой площади, сложность техники, ловкость мастера, загруженность работой в тот или иной период. Не суперсложную рубашку могла вышивать от нескольких недель до месяца.

— Было ли обязательным для женщины или девушки уметь вышивать?

— Женщине некуда было деться. Это делали все, это была традиция, поэтому она это делала. Девочки начинали вышивать, как только могли держать иголку. Не все, конечно, были фанатками вышивки, но они это делали.

Девушки собирались на вечерницах. Это был отдых от тяжелой работы на земле. Вышить наибольшее количество рубашек надо было до свадьбы, потому что потом уже было не до того.

— А мужчины вышивали?

— В украинском селе у мужчины были свои обязанности, ему было не до того. Но в Западной Европе лучшими вышивальщиками были именно мужчины. Они обслуживали королевский двор, это была профессия, это было ремесло.

В нашем сельском социуме такого не было. Мужчины шили вещи из меха, сукна. Потому что такие изделия они могли делать и на продажу. Могли их декорировать вышивкой или аппликацией из кожи. А вот рубашки в селе вышивали только женщины.

— Что бы вы советовали человеку, который покупает вышиванку сегодня? Стоит обращать внимание на символику? Или выбирать вышиванку согласно своим предпочтениям?

— Во-первых, я бы не советовала покупать старые рубашки и носить их. Ни в коем случае. Мы должны это сохранять, а не изнашивать.

Покупая вышиванку, надо определиться, для чего нужна эта рубашка. На праздник — это одна история, на каждый день — другая.

Выбирая вышиванку, я бы советовала ориентироваться на свои вкусы. Кроме того, рубашка должна украшать человека, подходить ему, он должен чувствовать себя комфортно.

Лучше было бы, если бы на ней были народные мотивы определенного региона, а не просто вышитые маки и подсолнухи. Сейчас есть много интересных дизайнерских стилизаций при сохранении кроя, колорита и орнаментики того или иного региона. Это достойное продолжение традиций в современной культуре XXI века.

Людмила Грубник

Фото: Оксана Космина