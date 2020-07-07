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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 7 июля зафиксировали 63 новых случа коронавируса, среди них — четыре медика.

Сегодня в Киеве уже 5 665 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболевшие за последние сутки:

  • 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;
  • 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет;
  • 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе — 15, в Соломенском — 11 и в Днепровском районе — 10.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 608 больных;
  • Шевченковский район — 471 больных;
  • Соломенский район — 533 больных;
  • Днепровский район — 656 больных;
  • Святошинский район — 476 больных;
  • Деснянский район — 679 больных;
  • Подольский район — 396 больных;
  • Голосеевский район — 437 больных;
  • Оболонский район — 499 больных;
  • Дарницкий район — 910 больных.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 7 июля, зафиксировано 564 новых случая.

Всего за все время пандемии Covid-19 49 607 лабораторно подтвержденных случаев, 1 283 — летальных, 22 193 пациента выздоровели.

В Украине провели 731 858 тестирований методом ПЦР.

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