В Киеве 7 июля зафиксировали 63 новых случа коронавируса, среди них — четыре медика.
Сегодня в Киеве уже 5 665 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Заболевшие за последние сутки:
- 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;
- 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет;
- 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе — 15, в Соломенском — 11 и в Днепровском районе — 10.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева
- Печерский район — 608 больных;
- Шевченковский район — 471 больных;
- Соломенский район — 533 больных;
- Днепровский район — 656 больных;
- Святошинский район — 476 больных;
- Деснянский район — 679 больных;
- Подольский район — 396 больных;
- Голосеевский район — 437 больных;
- Оболонский район — 499 больных;
- Дарницкий район — 910 больных.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 7 июля, зафиксировано 564 новых случая.
Всего за все время пандемии Covid-19 49 607 лабораторно подтвержденных случаев, 1 283 — летальных, 22 193 пациента выздоровели.
В Украине провели 731 858 тестирований методом ПЦР.