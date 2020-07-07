В Киеве 7 июля зафиксировали 63 новых случа коронавируса, среди них — четыре медика.

Сегодня в Киеве уже 5 665 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболевшие за последние сутки:

30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;

28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет;

4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе — 15, в Соломенском — 11 и в Днепровском районе — 10.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 608 больных;

Шевченковский район — 471 больных;

Соломенский район — 533 больных;

Днепровский район — 656 больных;

Святошинский район — 476 больных;

Деснянский район — 679 больных;

Подольский район — 396 больных;

Голосеевский район — 437 больных;

Оболонский район — 499 больных;

Дарницкий район — 910 больных.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 7 июля, зафиксировано 564 новых случая.

Всего за все время пандемии Covid-19 49 607 лабораторно подтвержденных случаев, 1 283 — летальных, 22 193 пациента выздоровели.

В Украине провели 731 858 тестирований методом ПЦР.