В Киеве 11 июля зафиксировали 125 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 115 подтвержденных случаев заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

57 женщин — от 20 до 80 лет;

61 мужчина — от 21 до 75 лет;

девочка 7 лет;

шесть мальчиков — 4 до 14 лет.

В медучреждения города госпитализировали восемь пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки больше всего случаев в Дарницком — 36, Шевченковском — 18, Святошинском и Голосеевском — по 14.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 635 больных;

Шевченковский район — 515 больных;

Соломенский район — 556 больных;

Днепровский район — 714 больных;

Святошинский район — 521 больной;

Деснянский район — 727 больных;

Подольский район — 419 больных;

Голосеевский район — 484 больных;

Оболонский район — 535 больных;

Дарницкий район — 1 009 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине, 11 июля зафиксировали 52 843 случая Сovid-19, 800 новых больных за сутки.

Всего от вируса умерли 1 372 украинца, выздоровели — 24 661 человек.