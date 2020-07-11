В Киеве 11 июля зафиксировали 125 новых больных коронавирусом.
Сегодня в Киеве уже 6 115 подтвержденных случаев заболевания.
Кто заболел за последние сутки:
- 57 женщин — от 20 до 80 лет;
- 61 мужчина — от 21 до 75 лет;
- девочка 7 лет;
- шесть мальчиков — 4 до 14 лет.
В медучреждения города госпитализировали восемь пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
За сутки больше всего случаев в Дарницком — 36, Шевченковском — 18, Святошинском и Голосеевском — по 14.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Печерский район — 635 больных;
- Шевченковский район — 515 больных;
- Соломенский район — 556 больных;
- Днепровский район — 714 больных;
- Святошинский район — 521 больной;
- Деснянский район — 727 больных;
- Подольский район — 419 больных;
- Голосеевский район — 484 больных;
- Оболонский район — 535 больных;
- Дарницкий район — 1 009 больных.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине, 11 июля зафиксировали 52 843 случая Сovid-19, 800 новых больных за сутки.
Всего от вируса умерли 1 372 украинца, выздоровели — 24 661 человек.