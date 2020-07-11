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Факты / Україна / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 11 июля зафиксировали 125 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 115 подтвержденных случаев заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

  • 57 женщин — от 20 до 80 лет;
  • 61 мужчина — от 21 до 75 лет;
  • девочка 7 лет;
  • шесть мальчиков — 4 до 14 лет.

В медучреждения города госпитализировали восемь пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки больше всего случаев в Дарницком — 36, Шевченковском — 18, Святошинском и Голосеевском — по 14.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Печерский район — 635 больных;
  • Шевченковский район — 515 больных;
  • Соломенский район — 556 больных;
  • Днепровский район — 714 больных;
  • Святошинский район — 521 больной;
  • Деснянский район — 727 больных;
  • Подольский район — 419 больных;
  • Голосеевский район — 484 больных;
  • Оболонский район — 535 больных;
  • Дарницкий район — 1 009 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Карта коронавирус Киев 11 июля

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине, 11 июля зафиксировали 52 843 случая Сovid-19, 800 новых больных за сутки.

Всего от вируса умерли 1 372 украинца, выздоровели — 24 661 человек.

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