Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 28 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 800 человек. За сутки заболело еще 110 киевлян.
Заболели:
- 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет
- 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет
- две девочки – 11 и 15 лет и четыре мальчика от двух до шести лет.
В больницы столицы госпитализировали девять пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 615;
- Дарницкий — 1 277;
- Деснянский — 963;
- Днепровский — 902;
- Оболонский — 670;
- Печерский — 769;
- Подольский — 509;
- Святошинский — 649;
- Соломенский — 768;
- Шевченковский — 678.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 28 июля
По статистике коронавируса в Украине 28 июля болезнь зафиксирована у 66 575 человек. За сутки — 919.
В стране 1 629 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.
36 744 пациентов выздоровели, за сутки — 622.