Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 28 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 800 человек. За сутки заболело еще 110 киевлян.

Заболели:

45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет

59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет

две девочки – 11 и 15 лет и четыре мальчика от двух до шести лет.

В больницы столицы госпитализировали девять пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 615;

Дарницкий — 1 277;

Деснянский — 963;

Днепровский — 902;

Оболонский — 670;

Печерский — 769;

Подольский — 509;

Святошинский — 649;

Соломенский — 768;

Шевченковский — 678.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 28 июля

По статистике коронавируса в Украине 28 июля болезнь зафиксирована у 66 575 человек. За сутки — 919.

В стране 1 629 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

36 744 пациентов выздоровели, за сутки — 622.