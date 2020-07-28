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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на утро 28 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 800 человек. За сутки заболело еще 110 киевлян.

Заболели:

  • 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет
  • 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет
  • две девочки – 11 и 15 лет и четыре мальчика от двух до шести лет.

В больницы столицы госпитализировали девять пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 615;
  • Дарницкий — 1 277;
  • Деснянский — 963;
  • Днепровский — 902;
  • Оболонский — 670;
  • Печерский — 769;
  • Подольский — 509;
  • Святошинский — 649;
  • Соломенский — 768;
  • Шевченковский — 678.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 28 июля

По статистике коронавируса в Украине 28 июля болезнь зафиксирована у 66 575 человек. За сутки — 919.

В стране 1 629 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

36 744 пациентов выздоровели, за сутки — 622.

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