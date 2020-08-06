Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киев 6 августа зафиксировали 8 992 случая коронавируса. За сутки заболело 180 киевлян.

Заболели:

  • 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет
  • 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет
  • 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 717;
  • Дарницкий — 1 466;
  • Деснянский — 1 109;
  • Днепровский — 1 040;
  • Оболонский — 777;
  • Печерский — 852;
  • Подольский — 553;
  • Святошинский — 744;
  • Соломенский — 982;
  • Шевченковский — 752.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 6 августа

По статистике коронавируса в Украине 6 августа зафиксировано 1 318 случай коронавирусной инфекции, всего 76 808.

Умерло за сутки 31 человека, всего 1 819. Выздоровело 41 527 человек, за сутки 997.

Продолжают лечиться 32 465 человек.

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