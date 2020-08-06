Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киев 6 августа зафиксировали 8 992 случая коронавируса. За сутки заболело 180 киевлян.
Заболели:
- 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет
- 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет
- 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 717;
- Дарницкий — 1 466;
- Деснянский — 1 109;
- Днепровский — 1 040;
- Оболонский — 777;
- Печерский — 852;
- Подольский — 553;
- Святошинский — 744;
- Соломенский — 982;
- Шевченковский — 752.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 6 августа
По статистике коронавируса в Украине 6 августа зафиксировано 1 318 случай коронавирусной инфекции, всего 76 808.
Умерло за сутки 31 человека, всего 1 819. Выздоровело 41 527 человек, за сутки 997.
Продолжают лечиться 32 465 человек.