Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

14 августа в Киеве зафиксировали 10 160 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 158 новых.

Заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;

72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;

2 девочки — 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 803;

Дарницкий — 1 712;

Деснянский — 1 242;

Днепровский — 1 180;

Оболонский — 908;

Печерский — 932;

Подольский — 621;

Святошинский — 846;

Соломенский — 1 096;

Шевченковский — 816.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 13 августа зафиксирован у 1 592 человек.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 86 140 украинцев.

1 992 человека умерли от болезни, выздороветь удалось 46 216 пациентам.