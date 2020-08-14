Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

14 августа в Киеве зафиксировали 10 160 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 158 новых.

Заболели:

  • 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;
  • 2 девочки — 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 803;
  • Дарницкий — 1 712;
  • Деснянский — 1 242;
  • Днепровский — 1 180;
  • Оболонский — 908;
  • Печерский — 932;
  • Подольский — 621;
  • Святошинский — 846;
  • Соломенский — 1 096;
  • Шевченковский — 816.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 

Коронавирус в Украине 13 августа зафиксирован у 1 592 человек.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 86 140 украинцев.

1 992 человека умерли от болезни, выздороветь удалось 46 216 пациентам.

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