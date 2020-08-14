Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

14 августа в Киеве зафиксировали 10 160 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 158 новых.
Заболели:
- 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;
- 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;
- 2 девочки — 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 803;
- Дарницкий — 1 712;
- Деснянский — 1 242;
- Днепровский — 1 180;
- Оболонский — 908;
- Печерский — 932;
- Подольский — 621;
- Святошинский — 846;
- Соломенский — 1 096;
- Шевченковский — 816.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине 13 августа зафиксирован у 1 592 человек.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 86 140 украинцев.
1 992 человека умерли от болезни, выздороветь удалось 46 216 пациентам.