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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 25 августа в столице уже 12 153 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 130 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 72 женщин в возрасте от 19 до 75 лет;
  • 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
  • две девочки 6 и 14 лет и шесть мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 23 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 человека. Всего коронавирус преодолели 3 853 жителя Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксирована в Оболонском районе — 24, в Деснянском и Днепровском районах — по 20, Дарницком и Святошинском — по 15.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 25 августа:

  • Голосеевский — 958;
  • Дарницкий — 1 970;
  • Деснянский — 1 508;
  • Днепровский — 1 440;
  • Оболонский — 1 106;
  • Печерский — 1 069;
  • Подольский — 763;
  • Святошинский — 1 051;
  • Соломенский — 1 327;
  • Шевченковский — 961.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 25 августа, за сутки зафиксировали еще 1 658 случаев. Всего в Украине уже 108 415 больных.

В то же время полностью выздоровели уже 52 870  пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 346 человек.

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