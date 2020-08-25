По состоянию на 25 августа в столице уже 12 153 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 130 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

72 женщин в возрасте от 19 до 75 лет;

50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;

две девочки 6 и 14 лет и шесть мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 23 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 человека. Всего коронавирус преодолели 3 853 жителя Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксирована в Оболонском районе — 24, в Деснянском и Днепровском районах — по 20, Дарницком и Святошинском — по 15.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 25 августа:

Голосеевский — 958;

Дарницкий — 1 970;

Деснянский — 1 508;

Днепровский — 1 440;

Оболонский — 1 106;

Печерский — 1 069;

Подольский — 763;

Святошинский — 1 051;

Соломенский — 1 327;

Шевченковский — 961.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 25 августа, за сутки зафиксировали еще 1 658 случаев. Всего в Украине уже 108 415 больных.

В то же время полностью выздоровели уже 52 870 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 346 человек.