По состоянию на 25 августа в столице уже 12 153 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 130 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 72 женщин в возрасте от 19 до 75 лет;
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
- две девочки 6 и 14 лет и шесть мальчиков от 8 до 17 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки попали 23 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 27 человека. Всего коронавирус преодолели 3 853 жителя Киева.
Наибольшее количество случаев заболевания зафиксирована в Оболонском районе — 24, в Деснянском и Днепровском районах — по 20, Дарницком и Святошинском — по 15.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 25 августа:
- Голосеевский — 958;
- Дарницкий — 1 970;
- Деснянский — 1 508;
- Днепровский — 1 440;
- Оболонский — 1 106;
- Печерский — 1 069;
- Подольский — 763;
- Святошинский — 1 051;
- Соломенский — 1 327;
- Шевченковский — 961.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 25 августа, за сутки зафиксировали еще 1 658 случаев. Всего в Украине уже 108 415 больных.
В то же время полностью выздоровели уже 52 870 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 346 человек.