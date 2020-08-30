Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 30 августа коронавирус обнаружили у 109 жителей Киева. За сутки умерли девять человек.

В общем коронавирус унес жизни 202 киевлян.

На сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Заболели:

54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет;

52 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;

Две девочки 6-ти и 7-ми лет и 2-летний мальчик.

Заболели, в том числе, и шестеро медиков.

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Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 30 августа:

Голосеевский — 1 030;

Дарницкий — 2 107;

Деснянский — 1 646;

Днепровский — 1 577;

Оболонский — 1 179;

Печерский — 1 129;

Подольский — 844;

Святошинский — 1 147;

Соломенский — 1 419;

Шевченковский — 1 015.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: