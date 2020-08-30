Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 30 августа коронавирус обнаружили у 109 жителей Киева. За сутки умерли девять человек.
В общем коронавирус унес жизни 202 киевлян.
На сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания Covid-19.
Заболели:
- 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет;
- 52 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;
- Две девочки 6-ти и 7-ми лет и 2-летний мальчик.
Заболели, в том числе, и шестеро медиков.
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Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 30 августа:
- Голосеевский — 1 030;
- Дарницкий — 2 107;
- Деснянский — 1 646;
- Днепровский — 1 577;
- Оболонский — 1 179;
- Печерский — 1 129;
- Подольский — 844;
- Святошинский — 1 147;
- Соломенский — 1 419;
- Шевченковский — 1 015.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.