Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 30 августа коронавирус обнаружили у 109 жителей Киева. За сутки умерли девять человек.

В общем коронавирус унес жизни 202 киевлян.

На сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Заболели:

  • 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 52 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;
  • Две девочки 6-ти и 7-ми лет и 2-летний мальчик.

Заболели, в том числе, и шестеро медиков.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 30 августа:

  • Голосеевский — 1 030;
  • Дарницкий — 2 107;
  • Деснянский — 1 646;
  • Днепровский — 1 577;
  • Оболонский — 1 179;
  • Печерский — 1 129;
  • Подольский — 844;
  • Святошинский — 1 147;
  • Соломенский — 1 419;
  • Шевченковский — 1 015.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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