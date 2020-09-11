Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 11 сентября в Киеве обнаружили еще 404 больных Covid-19, что стало новым антирекордом.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло семь киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 261 человека.

Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 16 523.

Заболели:

215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;

14 девочек от четырех до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человека. В общем коронавирус победили 5170 жителей Киева.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: