Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 11 сентября в Киеве обнаружили еще 404 больных Covid-19, что стало новым антирекордом.
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло семь киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 261 человека.
Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 16 523.
Заболели:
- 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
- 14 девочек от четырех до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.
Заболели также 13 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 168 человека. В общем коронавирус победили 5170 жителей Киева.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.