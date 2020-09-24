По состоянию на 24 сентября в Киеве зафиксировали 330 случаев заражения коронавирусом.
Всего в столице 20 665 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За последние сутки трое человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.
Заболели:
- 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет;
- 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие — на самоизоляции.
За минувшие сутки 116 человек выздоровели. В общем коронавирус преодолели 6 159 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 60, Деснянском — 51, Днепровском районе — 44 случая.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.