По состоянию на 24 сентября в Киеве зафиксировали 330 случаев заражения коронавирусом.

Всего в столице 20 665 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За последние сутки трое человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Заболели:

171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет;

128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки 116 человек выздоровели. В общем коронавирус преодолели 6 159 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 60, Деснянском — 51, Днепровском районе — 44 случая.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: