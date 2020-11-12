По состоянию на 12 ноября в Киеве зафиксировали 931 новый случай коронавируса.

Всего в столице 47 563 подтвержденных случая заболевания Covid-19

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: