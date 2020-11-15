День работников сельского хозяйства в Украине: поздравления в СМС и картинках

День работников сельского хозяйства в Украине отмечают каждый год в третье воскресенье ноября. В 2020 году праздник приходится на 15 ноября.

Праздник учредил в октябре 1993 году президент Леонида Кравчука, чтобы поддержать украинцев, которые задействованы в этой сфере.

Сельское хозяйство в Украине — это очень масштабная сфера, так как каждый год на нее приходится около 15% ВВП страны, а также является одной из ведущих экспортной отраслью.

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Все дело в климатических условиях: во многих регионах долгий вегетативный период и высокое качество почв. Ведь в Украине находится 32 млн га чернозема, а это треть пахотных земель Европы.

Украина на третьем месте в мире по экспорту кукурузы и на пятом — по экспорту пшеницы.

Не упустите возможность поздравить всех причастных к этому празднику. Для этого Факты ICTV создали поздравление с Днем работника сельского хозяйства в СМС и картинках.

Хотелось бы сказать приятные слова

Работникам хозяйства сельского,

Пусть эта отрасль чуть жива,

Но отзыва заслуживает лестного,

Здоровья вам и процветания,

Работы меньше, денег больше,

Чтоб не было тяжелых испытаний,

Работать чтоб могли вы дольше,

Пускай удача вас не обижает,

Пусть в сердце будет позитив,

Любовь и счастье сопровождает,

И не тревожит негатив!

Всех, кто сеет, тех, кто пашет,

С праздником поздравим вашим,

Пожелаем вам добра,

И душевного тепла!

Пусть здоровья Бог дает,

И к удаче вас ведет,

Чтоб высокий урожай

И душистый каравай!

Чтобы дома было ладно,

Все сложилось очень складно!

Чтоб дымился шашлычок,

Вам сердечный поздравок!

Всем, кто сельское хозяйство

В Украине развивает,

Мы желаем много счастья,

С праздником их поздравляем,

Пусть поля и огороды

Расцветают, плодоносят,

Пусть работники и дальше

Пользу для страны приносят!

Работник сельского хозяйства,

Тебе не ведомо зазнайство,

Хотя ты сеешь, жнешь и пашешь,

Порой за день и не присядешь!

В твой день желаем урожаев

Больших и самых небывалых,

Работы четкой и стабильной,

А силы воли самой сильной!

Праздники в ноябре 2020

В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.

В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.

Какие еще будут праздники в ноябре 2020, смотрите в нашем материале.