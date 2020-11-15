День работников сельского хозяйства в Украине: поздравления в СМС и картинках

День работников сельского хозяйства в Украине отмечают каждый год в третье воскресенье ноября. В 2020 году праздник приходится на 15 ноября.
Праздник учредил в октябре 1993 году президент Леонида Кравчука, чтобы поддержать украинцев, которые задействованы в этой сфере.
Сельское хозяйство в Украине — это очень масштабная сфера, так как каждый год на нее приходится около 15% ВВП страны, а также является одной из ведущих экспортной отраслью.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Все дело в климатических условиях: во многих регионах долгий вегетативный период и высокое качество почв. Ведь в Украине находится 32 млн га чернозема, а это треть пахотных земель Европы.
Украина на третьем месте в мире по экспорту кукурузы и на пятом — по экспорту пшеницы.
Не упустите возможность поздравить всех причастных к этому празднику. Для этого Факты ICTV создали поздравление с Днем работника сельского хозяйства в СМС и картинках.
Хотелось бы сказать приятные слова
Работникам хозяйства сельского,
Пусть эта отрасль чуть жива,
Но отзыва заслуживает лестного,
Здоровья вам и процветания,
Работы меньше, денег больше,
Чтоб не было тяжелых испытаний,
Работать чтоб могли вы дольше,
Пускай удача вас не обижает,
Пусть в сердце будет позитив,
Любовь и счастье сопровождает,
И не тревожит негатив!
Всех, кто сеет, тех, кто пашет,
С праздником поздравим вашим,
Пожелаем вам добра,
И душевного тепла!
Пусть здоровья Бог дает,
И к удаче вас ведет,
Чтоб высокий урожай
И душистый каравай!
Чтобы дома было ладно,
Все сложилось очень складно!
Чтоб дымился шашлычок,
Вам сердечный поздравок!
Всем, кто сельское хозяйство
В Украине развивает,
Мы желаем много счастья,
С праздником их поздравляем,
Пусть поля и огороды
Расцветают, плодоносят,
Пусть работники и дальше
Пользу для страны приносят!
Работник сельского хозяйства,
Тебе не ведомо зазнайство,
Хотя ты сеешь, жнешь и пашешь,
Порой за день и не присядешь!
В твой день желаем урожаев
Больших и самых небывалых,
Работы четкой и стабильной,
А силы воли самой сильной!
Праздники в ноябре 2020
В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.
В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.
Какие еще будут праздники в ноябре 2020, смотрите в нашем материале.