В Киеве по состоянию на 25 ноября зафиксировали 980 новых случаев коронавируса, всего заболело 62 620 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 196 жителей Киева, за сутки — 23 человека.

В то же время излечиться удалось 21 437 пациентов, за последние сутки побороли болезнь 346 человек.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: