В Киеве по состоянию на 3 декабря зафиксировали 1 364 новых случая коронавируса. Всего в столице заболели уже 75 376 человек.
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С начала пандемии в Киеве выздоровели 24 275 человек, 512 — за сутки.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 1 369 человек. За последние сутки скончались еще 30 пациентов.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.