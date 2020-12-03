В Киеве по состоянию на 3 декабря зафиксировали 1 364 новых случая коронавируса. Всего в столице заболели уже 75 376 человек.

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С начала пандемии в Киеве выздоровели 24 275 человек, 512 — за сутки.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 1 369 человек. За последние сутки скончались еще 30 пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: