В Киеве по состоянию на 11 декабря зафиксировали 1 696 новых случаев коронавируса. За сутки умерло 23 пациента.
Всего в столице заболели 90 013 человек.
Заболело:
- 57 медицинских работников;
- 933 женщины;
- 639 мужчин;
- 124 ребенка (от 3 мес. до 17 лет).
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 421, в Соломенском — 250 и в Дарницком районе — 248 случаев.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.