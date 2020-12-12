В Киеве по состоянию на 11 декабря зафиксировали 1 696 новых случаев коронавируса. За сутки умерло 23 пациента.

Всего в столице заболели 90 013 человек.

Заболело:

57 медицинских работников;

933 женщины;

639 мужчин;

124 ребенка (от 3 мес. до 17 лет).

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 421, в Соломенском — 250 и в Дарницком районе — 248 случаев.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: