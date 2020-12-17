По состоянию на 17 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 512 человек.
Среди новых больных — 53 медика. За день вирус унес жизни 31 киевлянина, выздороветь удалось 876 людям.
Кто заболел за сутки:
- 866 женщин — от 18 до 93 лет;
- 560 мужчин — от 18 до 95 лет;
- 36 девочек — от 8 месяцев до 17 лет;
- 50 мальчиков — от 11 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов.
Всего в столице зафиксировали 96 672 случая Covid-19. За время пандемии умерли 1 662 киевлянина, выздоровели — 30 773 жителя города.
Самая сложная эпидситуация в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.