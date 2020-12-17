По состоянию на 17 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 512 человек.

Среди новых больных — 53 медика. За день вирус унес жизни 31 киевлянина, выздороветь удалось 876 людям.

Кто заболел за сутки:

866 женщин — от 18 до 93 лет;

560 мужчин — от 18 до 95 лет;

36 девочек — от 8 месяцев до 17 лет;

50 мальчиков — от 11 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов.

Всего в столице зафиксировали 96 672 случая Covid-19. За время пандемии умерли 1 662 киевлянина, выздоровели — 30 773 жителя города.

Самая сложная эпидситуация в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: