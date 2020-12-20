Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 20 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 756 человек.

Всего в столице зафиксировали 100 450 случаев Covid-19. За время пандемии умерли 1 713 киевлян, выздоровели — 32 175 жителей города.

Заболели:

415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет

281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет

26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 226 человека.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком районе — 216, в Днепровском — 170 и в Подольском районе — 79.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: