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Софія Телішевська |

756 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 20 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 756 человек.

Всего в столице зафиксировали  100 450 случаев Covid-19. За время пандемии умерли 1 713 киевлян, выздоровели — 32 175 жителей города.

Заболели:

  • 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет
  • 281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет
  • 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 226 человека.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком районе — 216, в Днепровском — 170 и в Подольском районе — 79.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Источник: СНБО

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