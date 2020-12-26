По состоянию на 26 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 408 человек. Всего в столице зафиксировали 106 486 случаев Covid-19.

За сутки умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 1 1 829 летальных случаев от вируса. Выздоровел за сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 130 жителей столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: