По состоянию на 26 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 408 человек. Всего в столице зафиксировали 106 486 случаев Covid-19.
За сутки умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 1 1 829 летальных случаев от вируса. Выздоровел за сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 130 жителей столицы.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.