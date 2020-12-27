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Софія Телішевська |

718 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 27 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 718 человек. Всего в столице зафиксировали 107 204 случая Covid-19.

За сутки умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 1 844 летальных случая от вируса. Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы.

Заболели:

  • 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет;
  • 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 147, в Деснянском — 83. В Оболонском районе — 45 случаев.

 

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Источник: СНБО

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