Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 30 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 131 человека. Всего в столице зафиксировали 110 139 случаев Covid-19.
За прошедшие сутки умерли от болезни 22 человека. Всего за период пандемии в столице 1 897 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 839 украинцев, в общем коронавирус преодолели 38 856 жителей столицы.
Заболели:
- 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года;
- 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 21 девочка от 2 до 17 лет;
- 37 мальчиков от 1 до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 220, в Днепровском — 188, Деснянском — 138.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.