Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 30 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 131 человека. Всего в столице зафиксировали 110 139 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки умерли от болезни 22 человека. Всего за период пандемии в столице 1 897 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 839 украинцев, в общем коронавирус преодолели 38 856 жителей столицы.

Заболели:

659 женщин в возрасте от 19 до 91 года;

414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

21 девочка от 2 до 17 лет;

37 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 220, в Днепровском — 188, Деснянском — 138.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: