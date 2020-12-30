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Софія Телішевська |

1 131 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 30 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 131 человека. Всего в столице зафиксировали 110 139 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки умерли от болезни 22 человека. Всего за период пандемии в столице 1 897 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 839 украинцев, в общем коронавирус преодолели 38 856 жителей столицы.

Заболели:

  • 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года;
  • 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 21 девочка от 2 до 17 лет;
  • 37 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 220, в Днепровском — 188, Деснянском — 138.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Источник: СНБО

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