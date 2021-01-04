По состоянию на 4 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 504 человек. Всего в столице зафиксировали 113 523 случая Covid-19.

За сутки умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 977 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя Киева.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: