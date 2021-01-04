По состоянию на 4 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 504 человек. Всего в столице зафиксировали 113 523 случая Covid-19.
За сутки умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 977 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя Киева.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.