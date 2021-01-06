По состоянию на 6 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 931 человека. Всего в столице зафиксировали 115 300 случаев Covid-19.

За сутки умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 022 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 житель Киева.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: