По состоянию на 10 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 404 человек, в целом заболело 117 217. За минувшие сутки коронавирус унес жизни 10 человек, за период пандемии умерло 2 077 жителей столицы.

В то же время за последние 24 часа вылечиться удалось 455 пациентам, в общем болезнь преодолели 43 239 киевлян.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: