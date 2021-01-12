По состоянию на 12 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 898 человек, всего — 118 486. За минувшие сутки коронавирус унес жизни 26 человек, за период пандемии умерло 2 115 жителей столицы.

В то же время за последние 24 часа вылечиться удалось 534 пациентам, всего болезнь преодолели 43 980 киевлян.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: