По состоянию на 12 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 898 человек, всего — 118 486. За минувшие сутки коронавирус унес жизни 26 человек, за период пандемии умерло 2 115 жителей столицы.
В то же время за последние 24 часа вылечиться удалось 534 пациентам, всего болезнь преодолели 43 980 киевлян.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.