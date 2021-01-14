По состоянию на 14 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 794 человек. Всего в столице заболели 120 186 жителя города.

Всего в Киеве умер 2 141 житель, за последние сутки — 13 человек.

В то же время полностью выздоровели 45 527, за сутки — 699 человек.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: