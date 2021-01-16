По состоянию на 16 января коронавирус в Киеве обнаружили еще в 821 человека, подтвержденных случаев в столице за время пандемии — 12 1903.

От осложнений Covid-19 умерли 14 пациентов, всего зарегистрировано 2 175 смертей. В то же время излечиться удалось 935 лицам, всего выздоровели 47 284 киевлян.

За прошедшие сутки:

заболело 484 женщины и 316 мужчин;

инфицировалось 11 мальчиков и 10 девочек;

положительный тест получили 29 медиков;

госпитализация понадобилась 68 пациентам.

Больше всего случаев зафиксировано в Дарницком (151), Деснянском (119) и Днепровском (109) районах.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: