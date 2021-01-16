По состоянию на 16 января коронавирус в Киеве обнаружили еще в 821 человека, подтвержденных случаев в столице за время пандемии — 12 1903.
От осложнений Covid-19 умерли 14 пациентов, всего зарегистрировано 2 175 смертей. В то же время излечиться удалось 935 лицам, всего выздоровели 47 284 киевлян.
За прошедшие сутки:
- заболело 484 женщины и 316 мужчин;
- инфицировалось 11 мальчиков и 10 девочек;
- положительный тест получили 29 медиков;
- госпитализация понадобилась 68 пациентам.
Больше всего случаев зафиксировано в Дарницком (151), Деснянском (119) и Днепровском (109) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.