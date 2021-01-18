По состоянию на 18 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 301 человека. Всего в столице 122 997 подтвержденных случаев болезни.

За день умерли от вируса 5 человек, за все время — 2 195 летальных случаев. Выздоровели за сутки 211 человек, в общем — 48 073 жителя.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: