По состоянию на 19 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 637 человек. Всего в столице 123 634 подтвержденных случаев болезни.
2 211 человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19 с начала эпидемии в столице, за сутки — 16.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.