По состоянию на 19 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 637 человек. Всего в столице 123 634 подтвержденных случаев болезни.

2 211 человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19 с начала эпидемии в столице, за сутки — 16.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: