Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 25 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 146 человек, всего заболело 126 264 жителя столицы. За сутки от осложнений Covid-19 умерли пять человек, за весь период пандемии зафиксировано 2 283 летальных случая.

В то же время излечиться удалось 626 киевлянам, всего коронавирус преодолели 58 513 жителей столицы.

Заболели:

83 женщины в возрасте от 22 до 81 года;

58 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

одна девочка в возрасте 3 года и четыре мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали семь пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили e Дарницком районе — 57, в Деснянском — 25 и в Соломенском районе — 15.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: