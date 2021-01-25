PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

146 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 25 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 146 человек, всего заболело 126 264 жителя столицы. За сутки от осложнений Covid-19 умерли пять человек, за весь период пандемии зафиксировано 2 283 летальных случая.

146 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

В то же время излечиться удалось 626 киевлянам, всего коронавирус преодолели 58 513 жителей столицы.

Читайте
Больше выздоровели, чем заболели: в Украине за сутки 3 915 новых случаев Covid-19

Заболели:

  • 83 женщины в возрасте от 22 до 81 года;
  • 58 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • одна девочка в возрасте 3 года и четыре мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали семь пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили e Дарницком районе — 57, в Деснянском — 25 и в Соломенском районе — 15.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка