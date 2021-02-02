По состоянию на 2 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 285 человек.

За последние сутки в Украине зафиксировали 2 394 новых больных. Всего в стране 1 223 879 случаев заболевания Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: