По состоянию на 3 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 330 человек. Всего в столице 129 164 больных Covid-19.

За последние сутки 15 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 392 летальных случая. 2 370 человек преодолели коронавирус. За все время пандемий 73 515 человек выздоровели от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: