Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 4 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 342 человек. Всего в столице 129 506 больных Covid-19.

За последние сутки 12 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 404 летальных случая. 2 457 человек преодолели коронавирус. За все время пандемий 75 972 человека выздоровели от Covid-19.

Кто заболел:

197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

133 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет;

семь девочек от 2 до 16 лет;

пять мальчиков от 7 до 17 лет.

В больницы Киева госпитализировали 40 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 114, в Днепровском — 65 и в Деснянском — 45.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: