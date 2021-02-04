Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 4 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 342 человек. Всего в столице 129 506 больных Covid-19.
За последние сутки 12 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 404 летальных случая. 2 457 человек преодолели коронавирус. За все время пандемий 75 972 человека выздоровели от Covid-19.
Кто заболел:
- 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 133 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет;
- семь девочек от 2 до 16 лет;
- пять мальчиков от 7 до 17 лет.
В больницы Киева госпитализировали 40 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 114, в Днепровском — 65 и в Деснянском — 45.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.