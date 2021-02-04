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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

342 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 4 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 342 человек. Всего в столице 129 506 больных Covid-19.

342 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

За последние сутки 12 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 404 летальных случая. 2 457 человек преодолели коронавирус. За все время пандемий 75 972 человека выздоровели от Covid-19.

Кто заболел:

  • 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 133 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет;
  • семь девочек от 2 до 16 лет;
  • пять мальчиков от 7 до 17 лет.

В больницы Киева госпитализировали 40 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 114, в Днепровском — 65 и в Деснянском — 45.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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