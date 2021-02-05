По состоянию на 5 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 321 человека. Всего в столице 129 827 больных Covid-19.

За последние сутки 10 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 414 летальных случаев. 1 841 человек преодолел коронавирус. За все время пандемий 77 813 человек выздоровели от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: