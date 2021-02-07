По состоянию на 7 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 197 человек. Всего в столице 130 236 больных Covid-19.
За последние сутки 16 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 442 летальных случаев. 369 человек преодолели коронавирус. За все время пандемии 79 510 человек выздоровели от Covid-19.
Кто заболел:
- 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет;
- пять девушек от 3 до 17 лет;
- девять ребят от 2 до 17 лет;
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.