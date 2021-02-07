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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

197 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 7 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 197 человек. Всего в столице 130 236 больных Covid-19.

197 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

За последние сутки 16 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 442 летальных случаев. 369 человек преодолели коронавирус. За все время пандемии 79 510 человек выздоровели от Covid-19.

Кто заболел:

  • 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет;
  • пять девушек от 3 до 17 лет;
  • девять ребят от 2 до 17 лет;

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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