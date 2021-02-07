По состоянию на 7 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 197 человек. Всего в столице 130 236 больных Covid-19.

За последние сутки 16 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 442 летальных случаев. 369 человек преодолели коронавирус. За все время пандемии 79 510 человек выздоровели от Covid-19.

Кто заболел:

112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет;

пять девушек от 3 до 17 лет;

девять ребят от 2 до 17 лет;

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: