Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 11 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 335 человек. Всего в столице 131 199 больных Covid-19.

За последние сутки 11 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 484 летальных случая. 623 человека преодолели коронавирус. За все время пандемии 83 307 человек выздоровели от Covid-19.

Кто заболел:

191 женщина в возрасте от 18 до 88 лет;

124 человека в возрасте от 18 до 89 лет;

10 девочек в возрасте от 10 месяцев до 18 лет;

10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (80), Деснянском (71) и Дарницком (48) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: