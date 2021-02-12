По состоянию на 12 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 348 человек. Всего в столице 131 547 больных Covid-19.

За последние сутки восемь пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 492 летальных случая. 1 540 человек преодолели коронавирус. За все время пандемии 84 847 человек выздоровели от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: