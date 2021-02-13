По состоянию на 13 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 320 человек. Всего в столице 131 867 больных Covid-19.

За последние сутки 12 пациентов умерли, всего зафиксировали 2 504 летальных случая. 1 872 человека преодолели коронавирус. За все время пандемии 86 719 человек выздоровели от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: