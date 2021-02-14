По состоянию на 13 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 82 человек. Всего в столице 131 949 больных Covid-19.

За последние сутки 10 пациентов умерли, всего зафиксировали 2 514 летальных случаев. 281 человек преодолел коронавирус. За все время пандемии 87 тыс. человек выздоровели от Covid-19.

Заболели:

180 женщин в возрасте от 20 до 99 лет

124 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет

8 девочек в возрасте от 6 до 15 лет и 8 мальчиков от 2 до 17 лет.

За сутки госпитализировали 44 пациента.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах (по 71), Деснянском (36) и Святошинском (26).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: