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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

308 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 16 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 308 человек. Всего в столице 132 468 случаев заражения Covid-19.

308 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

Кто заболел

  • 175 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;
  • 121 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет;
  • 4 девочки в возрасте от 8 до 17 лет;
  • 8 мальчиков от 6 до 16 лет.

47 пациентов госпитализировали в больницу. 11 летальных случаев от коронавируса. Всего в Киеве умерли 2 532 человек. 938 человек преодолели болезнь (всего 88 377 людей выздоровели от заболевания).

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Дарницком (91), Деснянском (61) и Днепровском (39) районах.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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