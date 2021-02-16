Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 16 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 308 человек. Всего в столице 132 468 случаев заражения Covid-19.
Кто заболел
- 175 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;
- 121 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет;
- 4 девочки в возрасте от 8 до 17 лет;
- 8 мальчиков от 6 до 16 лет.
47 пациентов госпитализировали в больницу. 11 летальных случаев от коронавируса. Всего в Киеве умерли 2 532 человек. 938 человек преодолели болезнь (всего 88 377 людей выздоровели от заболевания).
Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Дарницком (91), Деснянском (61) и Днепровском (39) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.