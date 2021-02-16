Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 16 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 308 человек. Всего в столице 132 468 случаев заражения Covid-19.

Кто заболел

175 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;

121 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет;

4 девочки в возрасте от 8 до 17 лет;

8 мальчиков от 6 до 16 лет.

47 пациентов госпитализировали в больницу. 11 летальных случаев от коронавируса. Всего в Киеве умерли 2 532 человек. 938 человек преодолели болезнь (всего 88 377 людей выздоровели от заболевания).

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Дарницком (91), Деснянском (61) и Днепровском (39) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: