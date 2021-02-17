По состоянию на 17 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 366 человек. Всего в столице 132 834 случая заражения Covid-19.
За сутки в столице умерло 14 пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 546 умерших. В то же время выздороветь удалось 1 050 больным, всего — 89 427.
Заболели:
- 222 женщины в возрасте от 19 до 87 лет
- 127 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
- 10 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 7 мальчиков от 4 до 16 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (88), Деснянском (85) и в Днепровском (52).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.