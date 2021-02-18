По состоянию на 18 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 513 человек. Всего в столице 133 347 случаев заражения Covid-19.

За сутки в столице умерло 11 пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 557 умерших. В то же время выздороветь удалось 713 больным, всего — 90 140.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: