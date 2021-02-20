По состоянию на 20 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 415 человек. Всего в столице 134 306 случаев заражения Covid-19.
За сутки в столице умерло трое пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 567 умерших. В то же время выздороветь удалось 745 больным, в общем – 91 782.
Кто заболел:
- 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет;
- 155 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и девять мальчиков от 9 до 17 лет.
В стационары медучреждений в сутки госпитализировали 55 больных коронавирусом.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.