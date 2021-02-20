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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

415 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 20 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 415 человек. Всего в столице 134 306 случаев заражения Covid-19.

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За сутки в столице умерло трое пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 567 умерших. В то же время выздороветь удалось 745 больным, в общем – 91 782.

Кто заболел:

  • 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 155 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
  • 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и девять мальчиков от 9 до 17 лет.

В стационары медучреждений в сутки госпитализировали 55 больных коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49) районах.

коронавірус у Києві 20.02.2021

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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