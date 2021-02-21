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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

200 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 21 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 200 человек. Всего в столице 134 506 случаев заражения Covid-19.

коронавірус в україні

За сутки в столице умерло шесть пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 573 умерших. В то же время выздороветь удалось 21 больному, в общем – 91 803.

Кто заболел:

  • 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
  • 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • шесть девочек в возрасте от 6 до 16 лет и пять мальчиков от 1 до 10 лет.

В стационары медучреждений в сутки госпитализировали 73 больных коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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