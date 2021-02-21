По состоянию на 21 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 200 человек. Всего в столице 134 506 случаев заражения Covid-19.

За сутки в столице умерло шесть пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 573 умерших. В то же время выздороветь удалось 21 больному, в общем – 91 803.

Кто заболел:

111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

шесть девочек в возрасте от 6 до 16 лет и пять мальчиков от 1 до 10 лет.

В стационары медучреждений в сутки госпитализировали 73 больных коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: